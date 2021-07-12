2 year warranty
Dihentikan
TAT1235WT/97
Nikmati musik. Kagumi keindahannya
Headphone in-ear memberikan kebebasan nirkabel total dan suara hebat yang terpasang pas di telinga. Desain earphone kecilnya pas di telinga dan tidak mudah terlepas. Kontrol sentuh untuk musik dan telepon. Headphone tahan percikan dan keringat ini memungkinkan Anda berlari bebas
Bluetooth®
Putih
Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman dipakai.
Earphone langsung siap dipasangkan begitu dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.
Aktifkan asisten suara ponsel tanpa harus menyentuh ponsel Anda. Perintahkan Siri atau Asisten Google untuk memutar musik, melakukan panggilan, mengirim pesan kepada teman, mengetahui kondisi cuaca, dan lainnya.
1.0
dari 5
1
Ulasan
quynt
12/07/2021
Việt Nam
my first bluetooth earphone ever and it is so bad
terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again
Keunggulan
none
Kekurangan
everything
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Tanggal Penggunaan 2020-06-12
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Tanggal Penggunaan 2020-06-12