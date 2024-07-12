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  • Suara di sekitar tetap terdengar. Suara di sekitar tetap terdengar. Suara di sekitar tetap terdengar.

    Headphone olahraga nirkabel open-ear

    TAT3708BK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Suara di sekitar tetap terdengar.

    Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.

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    Headphone olahraga nirkabel open-ear

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    Suara di sekitar tetap terdengar.

    • Desain open-ear
    • Kualitas suara panggilan jernih

    Suara yang seimbang, kapan pun dan di mana pun

    Headphone ini dibekali algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC) yang dapat menyesuaikan treble dan bass. Maka, suara yang dihasilkan tetap jernih dan seimbang baik ketika Anda menggunakannya di luar ruangan dengan volume tinggi maupun di dalam ruangan dengan volume rendah.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara dari luar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritme AI canggih untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan keduanya dengan jelas setiap saat.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 dan driver 13 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.

    Dengarkan suara layaknya tanpa earphone. Desain open-ear

    Dengan bilik dan algoritma khususnya, teknologi Akustik Terarah akan menyalurkan suara ke dalam saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran suara dan getaran, serta mempertahankan detail dan bass. Nikmati semua manfaat desain open-ear dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      13 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Kepekaan
      105 dB (1 KHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Nirkabel
      Y

    • Kardus Luar

      Jumlah kemasan konsumen
      60
      GTIN
      1 48 95229 14821 2

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Anti air
      IPX4

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      6 + 16  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Kapasitas baterai (Casing)
      300  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      45  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      15.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      13  cm
      Tinggi
      4  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 14821 5
      Berat kotor
      0.14  kg
      Berat bersih
      0.075  kg
      Berat tara
      0.065  kg

    • Aksesori

      Casing pengisi daya
      Y

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 AI mic

    • Asisten suara

      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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