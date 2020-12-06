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  • Suara Anda. Gaya Anda. Suara Anda. Gaya Anda. Suara Anda. Gaya Anda.

    5000 series Headphone in-ear nirkabel sejati

    TAT5505BK/00

    Suara Anda. Gaya Anda.

    Headphone ramping nirkabel ini memberikan performa terbaik untuk musik atau telepon. Peredam Kebisingan Aktif (Active Noise Canceling/ANC) mengurangi suara latar, dan Anda bisa mempersonalisasi suara menggunakan aplikasi Philips Headphones. Lepaskan salah satu earbud untuk menjeda musik.

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    5000 series Headphone in-ear nirkabel sejati

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    Suara Anda. Gaya Anda.

    • Driver 8mm/closed-back
    • Active Noise Canceling
    • Hitam
    • Bluetooth®
    Desain apik dengan Peredam Kebisingan Aktif hybrid

    Desain apik dengan Peredam Kebisingan Aktif hybrid

    Headphone nirkabel sejati ini tak hanya berdesain apik, tetapi juga membuat pengalaman Anda mendengarkan musik di perjalanan lebih menyenangkan. Peredam Kebisingan Aktif hybrid mengurangi kebisingan di sekitar sehingga hampir tak ada jarak antara Anda dan musik. Mode Kesadaran membawa Anda kembali ke dunia nyata.

    Aplikasi Philips Headphone Headphone. Kontrol suara khusus

    Aplikasi Philips Headphone Headphone. Kontrol suara khusus

    Tingkatkan bass. Turunkan treble. Aplikasi Philips Headphone membebaskan Anda mengatur musik yang Anda dengarkan. Sesuaikan levelnya sendiri atau pilih dari gaya suara prasetel. Anda juga dapat berganti-ganti mode ANC prasetel dengan sekali ketuk.

    Driver neodymium 8 mm yang andal. Bass membahana, suara jernih

    Driver neodymium 8 mm yang andal. Bass membahana, suara jernih

    Bepergian, bekerja dari rumah, atau sekadar bersantai. Driver 8 mm memberikan suara yang mengalun jernih untuk setiap lagu, daftar putar, dan lainnya. Jika Anda melepas salah satu earbud, musik akan dijeda. Pasang kembali earbud untuk memulai musik lagi.

    Konektivitas yang kuat. Kontrol earbud terintegrasi

    Konektivitas yang kuat. Kontrol earbud terintegrasi

    Headphone Anda siap dipasangkan dengan cepat saat Anda mengeluarkannya dari casing pengisian daya. Setelah dipasangkan, headphone mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan. Kontrol sentuh di setiap earbud memudahkan Anda mengendalikan musik, panggilan, dan volume.

    Mikrofon ganda untuk suara panggilan nan jernih. Mode mono

    Kedua mikrofon di setiap earbud berfokus pada suara Anda sehingga mengurangi kebisingan di sekitar Anda. Jika berada di tempat yang lebih tenang dan tidak perlu meredam kebisingan selagi berbicara, Anda dapat menggunakan satu earbud untuk berbicara dengan mode mono.

    Casing pengisi daya. Dapatkan waktu pemutaran hingga 20 jam

    Anda dapat memutar hingga 20 jam dengan casing pengisi daya, dan headphone akan dapat digunakan selama 5 jam dari satu kali pengisian daya (4,5 jam dengan mode ANC). Anda akan mendapatkan 1 jam waktu tambahan dari setiap 15 menit pengisian daya cepat. Diperlukan waktu dua jam untuk mengisi daya casing ini melalui USB-C.

    Tabung akustik oval. Penutup ear tip silikon

    Tabung akustik berbentuk oval nyaman dan aman di telinga Anda dan memaksimalkan isolasi kebisingan pasif. Anda dapat memilih penutup ear tip silikon berukuran kecil, sedang, dan besar agar selalu merasa nyaman.

    IPX5 tahan cipratan air dan keringat

    Karena sudah memenuhi standar IPX5, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

    Mode Kesadaran. Dengarkan suara sekitar saat Anda memerlukannya

    -

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diameter speaker
      8 mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      16 Ohm
      Tipe magnet
      NdFeB
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Kepekaan
      105 dB (1 KHz)
      Input daya maksimum
      5  mW

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      5,0
      Profil Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • Format Streaming: SBC
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m

    • Kardus Luar

      Panjang
      32.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22.7  cm
      Berat kotor
      5.52  kg
      Panjang
      42  cm
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      Berat bersih
      2.064  kg
      Berat tara
      3.456  kg

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      • Jawab/Akhiri Panggilan
      • Tolak Panggilan
      • Beralih antara 2 panggilan

    • Kardus Dalam

      Panjang
      15  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.5  cm
      Panjang
      19.7  cm
      Berat bersih
      0.258  kg
      Berat kotor
      0.633  kg
      Berat tara
      0.375  kg
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • Daya

      Jenis baterai
      Lithium-Ion
      Waktu pemutaran musik
      5+15  jam
      Waktu siaga
      200 jam
      Waktu bicara
      5+15 jam
      Waktu pengisian
      2  jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      4.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      Berat kotor
      0.164  kg
      Berat bersih
      0.086  kg
      Berat tara
      0.078  kg

    • Dimensi produk

      Panjang kabel
      0  cm
      Panjang
      3.6  cm
      Lebar
      3.2  cm
      Tinggi
      7.4  cm
      Berat
      0.057  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel USB
      Kabel USB-C
      Ear cap
      3 ukuran

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • UPC

      UPC
      8 40063 20158 3

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Ear-cap 3 ukuran
    • kabel pengisian daya USB
    Badge-D2C

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