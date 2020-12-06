Item lain dalam kotak
- Ear-cap 3 ukuran
- kabel pengisian daya USB
TAT5505BK/00
Suara Anda. Gaya Anda.
Headphone ramping nirkabel ini memberikan performa terbaik untuk musik atau telepon. Peredam Kebisingan Aktif (Active Noise Canceling/ANC) mengurangi suara latar, dan Anda bisa mempersonalisasi suara menggunakan aplikasi Philips Headphones. Lepaskan salah satu earbud untuk menjeda musik.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone nirkabel sejati ini tak hanya berdesain apik, tetapi juga membuat pengalaman Anda mendengarkan musik di perjalanan lebih menyenangkan. Peredam Kebisingan Aktif hybrid mengurangi kebisingan di sekitar sehingga hampir tak ada jarak antara Anda dan musik. Mode Kesadaran membawa Anda kembali ke dunia nyata.
Tingkatkan bass. Turunkan treble. Aplikasi Philips Headphone membebaskan Anda mengatur musik yang Anda dengarkan. Sesuaikan levelnya sendiri atau pilih dari gaya suara prasetel. Anda juga dapat berganti-ganti mode ANC prasetel dengan sekali ketuk.
Bepergian, bekerja dari rumah, atau sekadar bersantai. Driver 8 mm memberikan suara yang mengalun jernih untuk setiap lagu, daftar putar, dan lainnya. Jika Anda melepas salah satu earbud, musik akan dijeda. Pasang kembali earbud untuk memulai musik lagi.
Headphone Anda siap dipasangkan dengan cepat saat Anda mengeluarkannya dari casing pengisian daya. Setelah dipasangkan, headphone mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan. Kontrol sentuh di setiap earbud memudahkan Anda mengendalikan musik, panggilan, dan volume.
Kedua mikrofon di setiap earbud berfokus pada suara Anda sehingga mengurangi kebisingan di sekitar Anda. Jika berada di tempat yang lebih tenang dan tidak perlu meredam kebisingan selagi berbicara, Anda dapat menggunakan satu earbud untuk berbicara dengan mode mono.
Anda dapat memutar hingga 20 jam dengan casing pengisi daya, dan headphone akan dapat digunakan selama 5 jam dari satu kali pengisian daya (4,5 jam dengan mode ANC). Anda akan mendapatkan 1 jam waktu tambahan dari setiap 15 menit pengisian daya cepat. Diperlukan waktu dua jam untuk mengisi daya casing ini melalui USB-C.
Tabung akustik berbentuk oval nyaman dan aman di telinga Anda dan memaksimalkan isolasi kebisingan pasif. Anda dapat memilih penutup ear tip silikon berukuran kecil, sedang, dan besar agar selalu merasa nyaman.
Karena sudah memenuhi standar IPX5, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
-
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
UPC
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.