Mikrofon ganda untuk suara panggilan nan jernih. Mode mono

Kedua mikrofon di setiap earbud berfokus pada suara Anda sehingga mengurangi kebisingan di sekitar Anda. Jika berada di tempat yang lebih tenang dan tidak perlu meredam kebisingan selagi berbicara, Anda dapat menggunakan satu earbud untuk berbicara dengan mode mono.