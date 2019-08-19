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  • Inilah waktu Anda Inilah waktu Anda Inilah waktu Anda

    Headphone dengan mikrofon

    TAUH201BK/00

    Inilah waktu Anda

    Ciptakan ruang Anda sendiri. Headphone on-ear ini memberikan suara jernih dan bass yang mantap. Headbandnya sangat ringan sehingga hampir tidak terasa. Kabel datar anti-kusut. Ear cup lembut dan dapat dilipat untuk dibawa bepergian.

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    Headphone dengan mikrofon

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    Inilah waktu Anda

    • Driver 32mm/closed-back
    • On-ear
    • Bantalan telinga berpori
    • Lipat ringkas

    Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan

    Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

    Driver akustik neodymium 32 mm. Suara jernih. Bass yang menghentak.

    Driver akustik neodymium 32 mm memberikan suara jernih dan bass yang menghentak.

    Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih.

    Mikrofon internal dengan pembatalan echo menjaga suara tetap jernih saat Anda ingin berbicara.

    Desain lipat mendatar untuk penyimpanan mudah dalam saku atau tas Anda.

    Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke dalam, agar mudah disimpan dalam saku atau tas. Cukup lipat dan bawa bersama Anda.

    Remote in-line. Beralih dengan mudah antara musik dengan panggilan.

    Remote in-line memudahkan Anda untuk menerima panggilan atau menjeda lagu. Semua tanpa menyentuh ponsel Anda. Mikrofon internal dengan pembatalan echo menjaga suara tetap jernih saat Anda berbicara.

    Headband ringan yang mudah disesuaikan.

    Dengan berat hanya 195 g, headphone on-ear nirkabel ini memungkinkan Anda mendengar suara keras dengan nyaman.

    Ear-cup lembut yang dapat dimiringkan untuk kenyamanan maksimum

    Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa dalam sesi mendengarkan yang lama.

    Desain lipat yang ringkas menjadikannya mudah dibawa

    Sangat ringkas ketika dilipat sehingga cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      32mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      10mW
      Kepekaan
      102 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Lapisan konektor
      berlapis krom
      Panjang kabel
      1.2  m
      Konektor
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      16.5  cm
      Berat kotor
      0.928  kg
      Panjang
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10052 4
      Berat bersih
      0.4263  kg
      Berat tara
      0.5017  kg

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 10052 7
      Berat kotor
      0.247  kg
      Berat bersih
      0.1421  kg
      Berat tara
      0.1049  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      18.5  cm
      Lebar
      13.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Berat
      0.142  kg

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Rata/Ke dalam
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      On-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • UPC

      UPC
      8 40063 20029 6

    Badge-D2C

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