Headphone dengan mikrofon
Inilah waktu Anda
Ciptakan ruang Anda sendiri. Headphone on-ear ini memberikan suara jernih dan bass yang mantap. Headbandnya sangat ringan sehingga hampir tidak terasa. Kabel datar anti-kusut. Ear cup lembut dan dapat dilipat untuk dibawa bepergian.
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone dengan mikrofon
Inilah waktu Anda Driver 32mm/closed-back On-ear Bantalan telinga berpori Lipat ringkas Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.
Driver akustik neodymium 32 mm. Suara jernih. Bass yang menghentak.
Driver akustik neodymium 32 mm memberikan suara jernih dan bass yang menghentak.
Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih.
Mikrofon internal dengan pembatalan echo menjaga suara tetap jernih saat Anda ingin berbicara.
Desain lipat mendatar untuk penyimpanan mudah dalam saku atau tas Anda.
Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke dalam, agar mudah disimpan dalam saku atau tas. Cukup lipat dan bawa bersama Anda.
Remote in-line. Beralih dengan mudah antara musik dengan panggilan.
Remote in-line memudahkan Anda untuk menerima panggilan atau menjeda lagu. Semua tanpa menyentuh ponsel Anda. Mikrofon internal dengan pembatalan echo menjaga suara tetap jernih saat Anda berbicara.
Headband ringan yang mudah disesuaikan.
Dengan berat hanya 195 g, headphone on-ear nirkabel ini memungkinkan Anda mendengar suara keras dengan nyaman.
Ear-cup lembut yang dapat dimiringkan untuk kenyamanan maksimum
Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa dalam sesi mendengarkan yang lama.
Desain lipat yang ringkas menjadikannya mudah dibawa
Sangat ringkas ketika dilipat sehingga cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja.
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Tampilkan semua Fitur Produk Tampilkan lebih sedikit Fitur Produk Spesifikasi Teknis
Suara
Jangkauan frekuensi
20 - 20.000 Hz Diameter speaker
32mm Impedansi
32 Ohm Input daya maksimum
10mW Kepekaan
102 dB (1 kHz) Tipe driver
Dinamis
Konektivitas
Mikrofon
Mikrofon terpasang Lapisan konektor
berlapis krom Panjang kabel
1.2
m Konektor
3.5
milimeter
Kardus Luar
Panjang
21.2
cm Jumlah kemasan konsumen
3 Lebar
16.5
cm Berat kotor
0.928
kg Panjang
24
cm GTIN
1 48 95229 10052 4 Berat bersih
0.4263
kg Berat tara
0.5017
kg
Dimensi kemasan
Panjang
22.5
cm Jenis kemasan
Kotak Jenis penempatan di rak
Digantung Lebar
19.5
cm Tinggi
5
cm Jumlah produk yang disertakan
1 EAN
48 95229 10052 7 Berat kotor
0.247
kg Berat bersih
0.1421
kg Berat tara
0.1049
kg
Dimensi produk
Panjang
18.5
cm Lebar
13.5
cm Tinggi
4
cm Berat
0.142
kg
Desain
Warna
Hitam Gaya pemakaian
Headband Desain lipat
Rata/Ke dalam Bahan sambungan telinga
Kulit sintetis Pas di telinga
On-ear Jenis ear-cup
Bagian belakang tertutup
UPC
UPC
8 40063 20029 6
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