Daftar putar epik. Podcast terbaru. Headphone on-ear nirkabel ini menghasilkan suara jernih dan bass yang mantap. Headbandnya sangat ringan hampir tidak terasa dan ear-cupnya dapat dilipat mendatar. Anda akan mendapatkan waktu putar 15 jam. Cukup untuk siang maupun malam.
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15 jam waktu pemutaran. Cukup untuk sepanjang siang maupun malam.
Anda memiliki waktu pemutaran 15 jam, dan driver akustik neodymium 32 mm memberikan suara jernih dan bass yang mantap. Pengisian daya penuh membutuhkan waktu dua hingga tiga jam
Waktu pengisian 2-3 jam.
Pengisian daya penuh memerlukan waktu antara dua hingga tiga jam.
Driver akustik neodymium 32 mm. Suara jernih. Bass yang menghentak.
Driver akustik neodymium 32 mm memberikan suara jernih dan bass yang menghentak.
Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Desain lipat mendatar untuk penyimpanan mudah dalam saku atau tas Anda
Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke dalam, agar mudah disimpan dalam saku atau tas. Cukup lipat dan bawa bersama Anda.
Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah
Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah melalui tombol multi-fungsi. Tidak suka dengan trek saat ini. Lewati dengan menekan lama. Ingin menolak panggilan dan terus mendengarkan musik. Cukup tekan tombol.
Ear-cup lembut yang dapat dimiringkan untuk kenyamanan maksimum
Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa dalam sesi mendengarkan yang lama.
Desain ringkas dan dapat dilipat memudahkan penyimpanan di saku atau tas Anda
Dengan desain lipat mendatar, headphone BASS+ mudah dilipat dan disimpan, sehingga cocok untuk dijadikan teman perjalanan Anda.