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    Headphone Nirkabel

    TAUH202WT/00

    Mainkan musik

    Daftar putar epik. Podcast terbaru. Headphone on-ear nirkabel ini menghasilkan suara jernih dan bass yang mantap. Headbandnya sangat ringan hampir tidak terasa dan ear-cupnya dapat dilipat mendatar. Anda akan mendapatkan waktu putar 11 jam. Cukup untuk siang maupun malam.

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    Headphone Nirkabel

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    Mainkan musik

    • Driver 32mm/closed-back
    • On-ear
    • Waktu putar hingga 15 jam
    • Lipat ringkas

    15 jam waktu pemutaran. Cukup untuk sepanjang siang maupun malam.

    Anda memiliki waktu pemutaran 15 jam, dan driver akustik neodymium 32 mm memberikan suara jernih dan bass yang mantap. Pengisian daya penuh membutuhkan waktu dua hingga tiga jam

    Waktu pengisian 2-3 jam.

    Pengisian daya penuh memerlukan waktu antara dua hingga tiga jam.

    Driver akustik neodymium 32 mm. Suara jernih. Bass yang menghentak.

    Driver akustik neodymium 32 mm memberikan suara jernih dan bass yang menghentak.

    Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih

    Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

    Desain lipat mendatar untuk penyimpanan mudah dalam saku atau tas Anda

    Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke dalam, agar mudah disimpan dalam saku atau tas. Cukup lipat dan bawa bersama Anda.

    Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

    Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah melalui tombol multi-fungsi. Tidak suka dengan trek saat ini. Lewati dengan menekan lama. Ingin menolak panggilan dan terus mendengarkan musik. Cukup tekan tombol.

    Ear-cup lembut yang dapat dimiringkan untuk kenyamanan maksimum

    Bantalan lembut dan berpori memberikan kenyamanan luar biasa dalam sesi mendengarkan yang lama.

    Desain ringkas dan dapat dilipat memudahkan penyimpanan di saku atau tas Anda

    Dengan desain lipat mendatar, headphone BASS+ mudah dilipat dan disimpan, sehingga cocok untuk dijadikan teman perjalanan Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      32mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      10 mW
      Kepekaan
      102 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      4,2
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      16.5  cm
      Berat kotor
      1.039  kg
      Panjang
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10051 7
      Berat bersih
      0.5166  kg
      Berat tara
      0.5224  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Waktu pemutaran musik
      15  jam
      Waktu bicara
      10 jam
      Waktu pengisian
      3  jam
      Kapasitas baterai (Headphone)
      240  mAh
      Waktu masa pakai baterai
      160 hr
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      4.8  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 10051 0
      Berat kotor
      0.284  kg
      Berat bersih
      0.1722  kg
      Berat tara
      0.1118  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      18.5  cm
      Lebar
      16.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Berat
      0.145  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB

    • Desain

      Warna
      Putih
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Pipih
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      On-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • UPC

      UPC
      8 40063 20031 9

    Badge-D2C

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