Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Teknologi Pengisian Daya Cepat memberikan dorongan daya cepat saat baterai hampir habis. Hanya 15 menit waktu pengisian akan memberi Anda waktu putar 90 menit.
Earbud magnetic fluted memastikan penyimpanan yang rapi dan mudah
Headphone In-ear Anda dilengkapi earbud magnetic fluted yang memastikan penyimpanan rapi dan mudah. Magnet ditanamkan di bagian belakang setiap earbud agar melekat rapat – tanpa kusut, repot, dan kacau. Cukup klik bagian belakang secara bersamaan, satukan dengan kabel bebas kusut yang rata, dan masukkan ke dalam tas, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah – kapan saja.