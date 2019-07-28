Earbud magnetic fluted memastikan penyimpanan yang rapi dan mudah

Headphone In-ear Anda dilengkapi earbud magnetic fluted yang memastikan penyimpanan rapi dan mudah. Magnet ditanamkan di bagian belakang setiap earbud agar melekat rapat – tanpa kusut, repot, dan kacau. Cukup klik bagian belakang secara bersamaan, satukan dengan kabel bebas kusut yang rata, dan masukkan ke dalam tas, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah – kapan saja.