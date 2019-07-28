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  • Kebebasan nirkabel Kebebasan nirkabel Kebebasan nirkabel

    3000 series Headphone nirkabel dengan mikrofon

    TAUN102BK/00

    Kebebasan nirkabel

    Headphone In-ear Bluetooth kelas atas yang ringkas memberikan suara dahsyat untuk mendengarkan musik hingga 7 jam. Solusi portabel untuk kemudahan penggunaan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    3000 series Headphone nirkabel dengan mikrofon

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    Kebebasan nirkabel

    Suara dahsyat.

    • Driver 6mm/closed-back
    • In-ear
    • Waktu pemutaran 7 jam

    Teknologi pengisian daya cepat

    Teknologi Pengisian Daya Cepat memberikan dorongan daya cepat saat baterai hampir habis. Hanya 15 menit waktu pengisian akan memberi Anda waktu putar 90 menit.

    Earbud magnetic fluted memastikan penyimpanan yang rapi dan mudah

    Headphone In-ear Anda dilengkapi earbud magnetic fluted yang memastikan penyimpanan rapi dan mudah. Magnet ditanamkan di bagian belakang setiap earbud agar melekat rapat – tanpa kusut, repot, dan kacau. Cukup klik bagian belakang secara bersamaan, satukan dengan kabel bebas kusut yang rata, dan masukkan ke dalam tas, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah – kapan saja.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Kepekaan
      100  dB
      Impedansi
      16  ohm

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      5,0
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • Kardus Luar

      Panjang
      35.4  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      21  cm
      Berat kotor
      2.25  kg
      Panjang
      23.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      Berat bersih
      1.296  kg
      Berat tara
      0.954  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      18.9  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      6
      Lebar
      16.6  cm
      Panjang
      11  cm
      Berat bersih
      0.324  kg
      Berat kotor
      0.48  kg
      Berat tara
      0.156  kg
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.3  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      2.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      Berat kotor
      0.069  kg
      Berat bersih
      0.054  kg
      Berat tara
      0.015  kg

    • Dimensi produk

      Panjang kabel
      61.8  cm
      Panjang
      2.25  cm
      Lebar
      1.4  cm
      Tinggi
      0  cm
      Berat
      0.035  kg

    • Aksesori

      Panduan cepat
      Panduan cepat
      Kabel USB
      Disertakan untuk mengisi daya

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Ear-cap 3 ukuran
    • kabel pengisian daya USB
    Badge-D2C

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