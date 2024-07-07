Artikel ini berkaitan dengan pompa ASI Philips Avent yang ditunjukkan di bawah.
Untuk memasang pompa ASI manual Philips Avent, ikuti langkah-langkah yang disediakan.
Catatan: Pastikan Anda membersihkan dan mensterilkan semua komponen pompa ASI yang telah terkena ASI sebelum digunakan.
Bagaimana cara memasang pompa ASI manual Philips Avent?
Diterbitkan di 7 Juli 2024
Memasang pompa ASI manual
- Masukkan katup (putih) ke dalam bodi pompa dari bawah. Dorong katup hingga masuk sepenuhnya (Gambar 1).
- Kencangkan bodi pompa pada botol dengan memutarnya searah jarum jam (Gambar 2).
- Masukkan stem ke dalam diafragma silikon. Dorong dan pastikan stem sudah masuk sepenuhnya (Gambar 3).
- Masukkan diafragma silikon ke dalam bodi pompa dari atas. Pastikan diafragma sudah terpasang dengan benar pada lingkar mulut bodi pompa dengan menekannya menggunakan jari (Gambar 4).
- Pasang gagang ke diafragma yang sudah dipasangi stem dengan mengaitkan lubang pada gagang ke bagian ujung stem. Tekan gagang ke bodi pompa hingga terpasang dengan benar (Gambar 5).
- Pasang bantalan ke bodi pompa dan pastikan lingkar mulutnya menutupi bodi pompa. Dorong bagian dalam bantalan ke dalam corong hingga mencapai garis yang ditunjukkan dengan panah dan pastikan tepi bantalan terpasang dengan benar pada bodi pompa (Gambar 6). Khusus pompa ASI manual Essential SCF417: Tekan di antara kelopak untuk mengeluarkan udara yang terperangkap.