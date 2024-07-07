Artikel ini berkaitan dengan pompa ASI Philips Avent yang ditunjukkan di bawah.



Untuk memasang pompa ASI manual Philips Avent, ikuti langkah-langkah yang disediakan.



Catatan: Pastikan Anda membersihkan dan mensterilkan semua komponen pompa ASI yang telah terkena ASI sebelum digunakan.