Jika Anda tidak yakin mengenai cara menggunakan pompa ASI manual Philips Avent, baca petunjuk di bawah.
Lepaskan, bersihkan, dan sterilkan semua komponen alat sebelum digunakan pertama kali dan setiap kali selesai digunakan.
Bagaimana cara menggunakan pompa ASI manual Philips Avent?
Diterbitkan di 5 Juli 2024
Petunjuk penggunaan Pompa ASI Manual Philips Avent
Catatan: Selalu gunakan pompa ASI dengan bantalannya.
- Cuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. Pastikan juga payudara Anda sudah bersih.
- Tekan bodi pompa yang telah dipasang ke payudara Anda. Posisikan dengan benar hingga bantalan terpasang rapat.
- Tekan gagang perlahan hingga Anda merasakan isapan pada payudara Anda (lihat gambar di bawah). Lalu, biarkan gagang kembali ke posisi awal. Ulangi langkah ini 5 atau 6 kali dengan cepat untuk menstimulasi keluarnya ASI.
Tekan gagang perlahan.
Catatan: Anda tidak perlu menekan gagang alat sepenuhnya. Cukup tekan seperlunya. Meskipun gagang alat tidak ditekan sepenuhnya, ASI akan mulai mengalir.
- Saat ASI mulai mengalir, pompa dengan ritme yang lebih lambat dengan menekan gagang dan menahannya sesaat sebelum gagang kembali ke posisi awal. Teruskan memompa dengan ritme ini selagi ASI mengalir. Jika tangan Anda lelah, gunakan tangan satunya atau pompa ASI dari payudara satunya.
ASI saya tidak mengalir.
Catatan: Jangan khawatir jika ASI tidak langsung mengalir. Lakukan perlahan dan teruskan memompa. Anda dapat sesekali mengubah posisi pompa pada payudara untuk membantu menstimulasi aliran ASI.
- Teruskan memompa hingga tidak ada lagi ASI yang keluar.
- Setelah selesai, lepaskan pompa ASI dengan hati-hati, lalu lepaskan botol dari bodi pompa. Bersihkan komponen pompa ASI lain yang sudah digunakan.
Jika ada masalah saat menggunakan pompa ASI manual Philips Avent, hubungi kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.