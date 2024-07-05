Cuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. Pastikan juga payudara Anda sudah bersih.

Cuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. Pastikan juga payudara Anda sudah bersih.

Tekan bodi pompa yang telah dipasang ke payudara Anda. Posisikan dengan benar hingga

Tekan bodi pompa yang telah dipasang ke payudara Anda. Posisikan dengan benar hingga

Tekan gagang perlahan hingga Anda merasakan isapan pada payudara Anda (lihat gambar di bawah).

Lalu, biarkan gagang kembali ke posisi awal. Ulangi langkah ini 5 atau 6 kali dengan cepat untuk