Bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan sensor tekanan pada Sonicare saya?

Diterbitkan di 23 Agustus 2024

Jika petunjuk di bawah tidak membantu, silakan hubungi kami atau klik di sini untuk mengajukan klaim garansi secara online sehingga kami dapat membantu Anda mendapatkan unit pengganti. Semua sikat gigi dan benang gigi Sonicare memiliki garansi 2 tahun.

Sikat gigi Sonicare akan mendeteksi tekanan yang Anda hasilkan saat menyikat gigi untuk melindungi gusi dan gigi Anda. Jika Anda menekan terlalu keras, gagang akan mengubah getarannya. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan mengikuti petunjuk di bawah ini.
  1. Letakkan sikat gigi pada pengisi daya.
  2. Tekan dan tahan tombol mode/intensitas dan tekan tombol daya dua kali saat menggunakan pengisi daya. Pegangan akan berbunyi ‘bip’ dua kali yang menandakan bahwa fitur ini telah diaktifkan.
  3. Nonaktifkan sensor tekanan dengan menahan tombol mode/intensitas dan menekan tombol daya dua kali saat menggunakan pengisi daya. Pegangan akan berbunyi bip sekali untuk mengonfirmasi bahwa fitur sudah dinonaktifkan.

Sikat gigi DiamondClean

Metode sikat gigi DiamondClean Smart sedikit berbeda dengan metode di atas.

  1. Tekan dan tahan tombol mode/intensitas (tombol bagian bawah).
  2. Sambil menahan tombol mode/intensitas, tekan tombol daya (tombol bagian atas) dua kali.
  3. Lepaskan tombol mode/intensitas. Jika indikator baterai di bagian dasar sikat gigi berkedip dua kali dan terdengar bunyi ‘bip’ dua kali, tandanya fitur ini telah diaktifkan. Jika Anda kembali melakukan langkah-langkah tersebut untuk menonaktifkan fitur, indikator baterai akan berkedip satu kali dan terdengar bunyi ‘bip’ satu kali.

Informasi pada halaman ini berlaku untuk model-model berikut: HX3671/23 , HX3671/54 , HX9112/13 .

