Jika petunjuk di bawah tidak membantu, silakan hubungi kami atau klik di sini untuk mengajukan klaim garansi secara online sehingga kami dapat membantu Anda mendapatkan unit pengganti. Semua sikat gigi dan benang gigi Sonicare memiliki garansi 2 tahun.
Sikat gigi Sonicare akan mendeteksi tekanan yang Anda hasilkan saat menyikat gigi untuk melindungi gusi dan gigi Anda. Jika Anda menekan terlalu keras, gagang akan mengubah getarannya. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan mengikuti petunjuk di bawah ini.
- Letakkan sikat gigi pada pengisi daya.
- Tekan dan tahan tombol mode/intensitas dan tekan tombol daya dua kali saat menggunakan pengisi daya. Pegangan akan berbunyi ‘bip’ dua kali yang menandakan bahwa fitur ini telah diaktifkan.
- Nonaktifkan sensor tekanan dengan menahan tombol mode/intensitas dan menekan tombol daya dua kali saat menggunakan pengisi daya. Pegangan akan berbunyi bip sekali untuk mengonfirmasi bahwa fitur sudah dinonaktifkan.