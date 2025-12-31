2 year warranty
Dihentikan
10FF2M4/00
Layar penuh warna menghadirkan yang terbaik dari foto Anda dengan warna-warni cerah yang nyata, menampilkan berbagai warna yang sama seperti yang ditemukan pada foto yang dicetak secara profesional.
Ini adalah efek slideshow untuk memperlihatkan foto dalam format kolase yang secara otomatis dan acak mengompilasi foto berbeda jadi satu untuk menghindari batas jelek yang mungkin dihasilkan dari foto yang lebih kecil dari ukuran layar.
Mode tampilan fleksibel memberi Anda kebebasan untuk menampilkan foto secara satu per satu, dalam mode thumbnail untuk pencarian cepat dan mudah, atau untuk membuat slideshow dari foto yang paling berharga.
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