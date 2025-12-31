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Dihentikan
7FF2CMI/00
Layar dengan densitas tinggi terbaik di industri menampilkan 88% lebih banyak piksel per inci persegi dibandingkan monitor LCD 43 cm (17") kelas atas - tampilkan foto berharga Anda dengan detail 'nyata' yang sama dan warna-warna cerah seperti hasil cetakan berkualitas tinggi.
Layar penuh warna menghadirkan yang terbaik dari foto Anda dengan warna-warni cerah yang nyata, menampilkan berbagai warna yang sama seperti yang ditemukan pada foto yang dicetak secara profesional.
Ini adalah efek slideshow untuk memperlihatkan foto dalam format kolase yang secara otomatis dan acak mengompilasi foto berbeda jadi satu untuk menghindari batas jelek yang mungkin dihasilkan dari foto yang lebih kecil dari ukuran layar.
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