2 year warranty
Dihentikan
A3PRO/00
Headphone DJ Profesional
Diciptakan dengan kolaborasi bersama Armin van Buuren yang sudah 5 kali memenangkan penghargaan DJ terbaik dunia, headphone A3PRO dibuat untuk memberi nyawa pada musik elektronik. Saat bepergian atau di meja mixing, headphone ini akan menambah kedahsyatan dan getaran pada setiap nada.
Headphone DJ Profesional
Over-ear
Bantalan telinga berpori yang mewah
Bisa dilipat
Driver neodymium 50 mm berdaya tinggi, dirancang untuk daya sebesar 3000 mW, menghasilkan musik yang jernih, dinamis, dan bebas distorsi, bahkan pada volume tinggi atau daya input audio yang tinggi.
Headphone DJ profesional Philips dilengkapi adaptor berulir 6,3 mm yang bisa pas ke peralatan apa pun. Cukup masukkan ke konektor headphone dan colokkan ke DJ turntable untuk mendengar suara langsung dari decks Anda. Lakukan hal yang sama dengan Hi-Fi di rumah untuk menikmati pengalaman musik yang tak tertandingi.
Desain closed-back memaksimalkan bass dan memungkinkan Anda mendengarkan musik sekencang mungkin tanpa kebocoran, dan bantalan di sekeliling telinga merapatkan celah antara telinga dan headphone untuk isolasi suara yang superior.
Ulasan
Bantalan telinga 90 mm dapat diganti dijual terpisah shop.philips.com dan armadashop.com
Kabel dapat diganti dijual terpisah shop.philips.com dan armadashop.com