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Dihentikan

Headphone DJ Profesional

A3PRO/00

Headphone DJ Profesional

Diciptakan dengan kolaborasi bersama Armin van Buuren yang sudah 5 kali memenangkan penghargaan DJ terbaik dunia, headphone A3PRO dibuat untuk memberi nyawa pada musik elektronik. Saat bepergian atau di meja mixing, headphone ini akan menambah kedahsyatan dan getaran pada setiap nada.

Lihat semua manfaat

berkolaborasi dengan Armin van Buuren

Headphone DJ Profesional

  • Headphone DJ Profesional

  • Over-ear

  • Bantalan telinga berpori yang mewah

  • Bisa dilipat

Driver 50 mm untuk daya 3000 mW, menciptakan musik bebas distorsi

Driver 50 mm untuk daya 3000 mW, menciptakan musik bebas distorsi

Driver neodymium 50 mm berdaya tinggi, dirancang untuk daya sebesar 3000 mW, menghasilkan musik yang jernih, dinamis, dan bebas distorsi, bahkan pada volume tinggi atau daya input audio yang tinggi.

Adaptor berulir 6,3 mm menghubungkan ke semua peralatan musik

Headphone DJ profesional Philips dilengkapi adaptor berulir 6,3 mm yang bisa pas ke peralatan apa pun. Cukup masukkan ke konektor headphone dan colokkan ke DJ turntable untuk mendengar suara langsung dari decks Anda. Lakukan hal yang sama dengan Hi-Fi di rumah untuk menikmati pengalaman musik yang tak tertandingi.

Closed-back dan bantalan peredam untuk peredaman suara total

Closed-back dan bantalan peredam untuk peredaman suara total

Desain closed-back memaksimalkan bass dan memungkinkan Anda mendengarkan musik sekencang mungkin tanpa kebocoran, dan bantalan di sekeliling telinga merapatkan celah antara telinga dan headphone untuk isolasi suara yang superior.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Bantalan telinga 90 mm dapat diganti dijual terpisah shop.philips.com dan armadashop.com

  2. Kabel dapat diganti dijual terpisah shop.philips.com dan armadashop.com