Adaptor berulir 6,3 mm menghubungkan ke semua peralatan musik

Headphone DJ profesional Philips dilengkapi adaptor berulir 6,3 mm yang bisa pas ke peralatan apa pun. Cukup masukkan ke konektor headphone dan colokkan ke DJ turntable untuk mendengar suara langsung dari decks Anda. Lakukan hal yang sama dengan Hi-Fi di rumah untuk menikmati pengalaman musik yang tak tertandingi.