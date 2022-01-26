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  • Standard Product Photo Philips 1000i Series Air Purifier
  • Main in-use photograph Philips 1000i Series Air Purifier
  • Emotional Benefit Photo Philips 1000i Series Air Purifier AC1215/20
  • Packaging photograph Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/20

Dihentikan

1000i SeriesPemurni Udara

AC1215/20

4.5

| (265) Ulasan | 94% Merekomendasikan produk ini

Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 11 mnt (1)

Hanya dengan menekan satu tombol, pembersih udara ini akan memfilter virus, alergen, dan polutan di rumah Anda agar senantiasa bersih dan aman. Udara bersih dengan cepat dan efektif, berkat laju penyaluran udara bersih (CADR) sebesar 270 m³/jam.

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Menghilangkan 99,9% virus, allergen, dan polutan (2,3,4)

Memurnikan udara dalam waktu kurang dari 11 mnt (1)

  • Bersihkan udara ruangan hingga 32 m²

  • Laju penyaluran udara bersih (CADR) 270 m³/jam

  • Filter Karbon Aktif & HEPA

Filter HEPA menangkap 99,97% partikel berukuran 0,003 mikron

Penyaringan 3 lapis dengan NanoProtect HEPA, Karbon Aktif, dan prafilter menangkap 99,97% partikel halus berukuran 0,003 mikron (4). Artinya, Anda aman dari PM2.5, bakteri, serbuk sari, debu, bulu hewan, dan polutan lainnya. Disertifikasi oleh European Centre for Allergy Research Foundation.

Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

Membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%

Menangkap aerosol, termasuk yang mungkin mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen oleh airmid healthgroup membuktikan bahwa alat ini mampu membasmi 99,9% virus dan aerosol di udara (3). Juga telah diuji untuk virus corona (5).

Pemurnian udara cerdas berkat sensor pintar

Pemurnian udara cerdas berkat sensor pintar

Memindai udara 1.000x per detik untuk mendeteksi partikel halus. Melaporkan kualitas udara secara real-time dan memilih kecepatan yang sesuai secara cerdas (dalam mode otomatis).

Spesifikasi Teknis

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4.5

dari 5

265

Ulasan

94%

Merekomendasikan produk ini

26/01/2022

Indonesia

Indonesia

simple untuk membersihkan udara

sangat direkomendasikan untuk membersihkan udara di kamar anak maupun di ruang kerja. udara bebas dari debu maupun virus

Keunggulan

mudah operasionalkan dan design elegan

Kekurangan

sensor udara, apakah presisi?

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000i Series AC1215/20 Pemurni Udara

Tanggal Penggunaan 2021-12-26

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000i Series AC1215/20 Pemurni Udara

Tanggal Penggunaan 2021-12-26

30/12/2021

Indonesia

Indonesia

Air purifier mengurangi Alergi debu pada keluarga

Awalnya saya memilih Philips Air purifier 1000i series di samping harga yang terjangkau, hemat listrik juga. Saya dan anak-anak saya punya alergi debu yang parah hingga bisa sesak nafas, pilek, dan kulit jadi kering mengelupas. Di samping itu anak-anak kan suka lompat lompat di atas kasur makanya debu suka ke mana2 ya, dan ternyata setelah dipakai Philips air purifier, alergi saya dan anak saya berkurang banyak dan ga bohong benar benar berkurang banyak. Saya benar2 ga salah pilih merk Philips yang udah tahunan dan aman ya pasti nya dari semua sisi.

Keunggulan

Alergi pada keluarga saya jauh berkurang dan udara di rumah benar benar jadi sehat

Kekurangan

Ga ada negatif nya kl menurut saya ya

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000i Series AC1215/20 Pemurni Udara

Tanggal Penggunaan 2021-11-30

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000i Series AC1215/20 Pemurni Udara

Tanggal Penggunaan 2021-11-30

04/07/2022

Malaysia

Malaysia

Functioning well and worth to buy

A very good product. In the first day of using it I can realize that my house get fresher. The sensor is very sensitive that can detect small changes in air quality. It is a friendly user product and easy to carry around. Totally recommended for those who want to invest their money to get better health and cleaner air. I buy at local store at RM799 in July 2022. Although the product was release 2016, Philips still manufacture this model in recent year that made me trust Philips more. Filter replacement also easy to find.

Keunggulan

Legit and functioning well

Kekurangan

Auto sleep mode is a little bit annoying. I prefer to see the colour display to know my air quality of my house. But thats okay.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000i Series AC1215/30 Air Purifier

Tanggal Penggunaan 2022-06-04

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000i Series AC1215/30 Air Purifier

Tanggal Penggunaan 2022-06-04

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Penafian

  1. (1) Dari udara yang mengalir melalui filter, ini adalah waktu teoretis untuk satu kali pembersihan yang dihitung dengan membagi 270 ㎥/jam dengan ukuran ruangan 29 ㎥ (dengan asumsi luas ruangan 20 ㎡ dengan tinggi 2,4 m).

  2. (2)Diuji pada media filter sekali jalan dengan laju aliran udara 5,33 cm/dtk, oleh lab pihak ketiga./Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai dengan JISB 9908-2023

  3. (3)Diuji oleh Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan berukuran 28,5 m³ dengan influenza A(H1N1) di udara; reduksi diukur dalam mode Turbo setelah 10–20 menit. Pemurni udara saja tidak bisa melindungi Anda terhadap COVID-19, tetapi dapat mendukung perlindungan secara keseluruhan (EPA AS).

  4. (4) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA menurut DIN71460-1.

  5. (5) Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.

  6. (6) Rekomendasi masa pakai perangkat didasarkan pada penghitungan teoretis nilai regional rata-rata tahunan partikel udara berbahaya di luar ruangan dan penggunaan harian pemurni udara selama 16 jam dalam mode otomatis.