2 year warranty
Dihentikan
DLP5206YL/97
Isi daya berkali-kali saat bepergian
Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan sampai lebih dari 1 pengisian penuh. LED dapat digunakan sebagai senter, Kecil dan portabel, bisa dimasukkan ke saku.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
Lampu LED akan muncul bila tombol ditekan untuk mengecek status daya paket baterai Anda secara cepat.