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Power bank USB

DLP5206YL/97

Isi daya berkali-kali saat bepergian

Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan sampai lebih dari 1 pengisian penuh. LED dapat digunakan sebagai senter, Kecil dan portabel, bisa dimasukkan ke saku.

Lihat semua manfaat

dengan paket daya cadangan portabel

Isi daya berkali-kali saat bepergian

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

Kabel micro-USB disertakan untuk menghubungkan dan mengisi daya

Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Lampu indikator daya untuk mengecek status secara cepat

Lampu LED akan muncul bila tombol ditekan untuk mengecek status daya paket baterai Anda secara cepat.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 276.7 kB
  • 20 July 2026

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