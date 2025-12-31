ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto kemasan

Dihentikan

Headphone

FX3BK/00

Suara bass yang kaya

Desain keren, sangat ringan, ringkas, dan bisa dilipat membuat headphone ini cocok untuk dibawa dan disimpan. Bantalan oval yang lembut sangat nyaman dipakai selama berjam-jam.

Lihat semua manfaat

dengan desain ringan yang bisa dilipat

Suara bass yang kaya

  • Over-ear

  • Hitam

Driver neoymium 40 mm untuk bass yang kaya dan suara dahsyat

Driver neoymium 40mm memberikan bass yang kaya dan suara yang dahsyat.

Desain ringkas & dapat dilipat untuk penyimpanan dan portabilitas mudah

Desain lipat yang unik memungkinkan Anda melipat headphone FX menjadi bola untuk penyimpanan dan transportasi yang mudah.

Bantalan telinga isolasi suara memblokir suara eksternal

Driver neoymium 40mm memberikan bass yang kaya dan suara yang dahsyat.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.