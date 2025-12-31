2 year warranty
Dihentikan
FX3BK/00
Suara bass yang kaya
Desain keren, sangat ringan, ringkas, dan bisa dilipat membuat headphone ini cocok untuk dibawa dan disimpan. Bantalan oval yang lembut sangat nyaman dipakai selama berjam-jam.
Over-ear
Hitam
Driver neoymium 40mm memberikan bass yang kaya dan suara yang dahsyat.
Desain lipat yang unik memungkinkan Anda melipat headphone FX menjadi bola untuk penyimpanan dan transportasi yang mudah.
Driver neoymium 40mm memberikan bass yang kaya dan suara yang dahsyat.
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