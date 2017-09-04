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  • Solusi ringkas hilangkan kusut Solusi ringkas hilangkan kusut Solusi ringkas hilangkan kusut

    Steam&Go Steamer pakaian genggam

    GC362/80

    Solusi ringkas hilangkan kusut

    Menyetrika pakaian jadi lebih mudah berkat pelat panas SmartFlow. Gunakan secara vertikal atau horizontal di area yang sulit disetrika dan buat pakaian tampak baru tanpa khawatir terbakar. Desainnya ringan dan ringkas sehingga mudah digunakan di mana saja, kapan saja. Praktis, pakaian siap dikenakan seketika!

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    Steam&Go Steamer pakaian genggam

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    Solusi ringkas hilangkan kusut

    Hasil sempurna, baik digunakan secara vertikal maupun horizontal

    • 1.300 W, hingga 24 g/mnt
    • Penggunaan Vertikal & Horizontal
    • Tangki air lepas-pasang 70 ml
    • Tas penyimpanan tahan panas
    Kemudahan luar biasa, baik digunakan secara vertikal maupun horizontal

    Kemudahan luar biasa, baik digunakan secara vertikal maupun horizontal

    Gunakan secara vertikal untuk menghilangkan kusut pada pakaian yang digantung dengan cepat dan membuatnya tampak baru, tanpa meja setrika. Gunakan secara horizontal untuk hasil yang sempurna pada area yang sulit disetrika, seperti bagian pergelangan tangan dan kerah. Keduanya menghasilkan uap konstan yang kuat untuk hasil yang sempurna.

    Pelat panas SmartFlow untuk hasil yang lebih baik*

    Pelat panas SmartFlow untuk hasil yang lebih baik*

    Berkat teknologi SmartFlow, pelat uap dipanaskan ke suhu yang optimal. Aman untuk semua jenis kain dan tidak meninggalkan bekas basah. Pelat uap panasnya membantu menekan kain saat alat digunakan secara horizontal dan memberikan hasil yang lebih baik*.

    Uap konstan otomatis untuk menghilangkan kusut dengan mudah

    Uap konstan otomatis untuk menghilangkan kusut dengan mudah

    Pompa listriknya menghasilkan uap konstan secara otomatis untuk menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat.

    Aksesori sikat untuk jenis pakaian tebal

    Aksesori sikat untuk jenis pakaian tebal

    Aksesori sikatnya dapat membuka pori-pori kain dan memungkinkan penetrasi uap yang lebih baik. Sangat cocok untuk jenis pakaian tebal, seperti jaket dan mantel. Aksesori ini juga bisa membantu menghilangkan kotoran dan serat pakaian.

    Aman untuk semua pakaian yang bisa disetrika tanpa khawatir terbakar

    Aman untuk semua pakaian yang bisa disetrika tanpa khawatir terbakar

    Steamer ini aman digunakan untuk semua pakaian dan kain yang bisa disetrika. Pelat uapnya dapat dengan aman ditekan pada pakaian tanpa risiko terbakar. Solusi ini amat cocok untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti yang berbahan sutra.

    Tidak perlu meja setrika

    Tidak perlu meja setrika

    Gunakan steamer pada pakaian yang digantung, tanpa meja setrika. Hilangkan kusut dengan praktis.

    Desain ringkas yang memudahkan penggunaan, penyimpanan, juga saat bepergian

    Desain ringkas yang memudahkan penggunaan, penyimpanan, juga saat bepergian

    Steamer pakaian genggam dirancang secara ergonomis sehingga ringan, ringkas, dan mudah digunakan. Cukup tekan tombol pemicu uap, kusut hilang seketika.

    Pengisian air lebih mudah berkat tangki air lepas-pasang

    Pengisian air lebih mudah berkat tangki air lepas-pasang

    Tangki air bisa dilepas agar mudah diisi di bawah keran.

    Kabel 2,5 m untuk penggunaan lebih leluasa

    Kabel 2,5 m untuk penggunaan lebih leluasa

    untuk penggunaan lebih leluasa

    Penyimpanan mudah berkat tas tahan panas

    Penyimpanan mudah berkat tas tahan panas

    Simpan steamer genggam di dalam tas penyimpanan yang disediakan setelah selesai digunakan atau untuk dibawa bepergian

    Uap konstan menghilangkan bau dan membunuh bakteri hingga 99,9%*

    Uap konstan menghilangkan bau dan membunuh bakteri hingga 99,9%*

    Uap panas yang dihasilkan mampu membuat pakaian Anda tampak baru dan membunuh bakteri hingga 99,9%*. Tak perlu sering-sering mencuci basah ataupun kering. Hemat waktu dan uang, pakaian pun tahan lebih lama.

    Spesifikasi Teknis

    • Penyimpanan

      Solusi penyimpanan
      Tas penyimpanan

    • Mudah digunakan

      Kapasitas tangki air
      70  ml
      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Bahkan untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti sutra
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Isi ulang kapan saja saat digunakan
      Ya
      Panjang kabel listrik
      2,5  m
      Siap digunakan
      Indikator lampu

    • Aksesori yang disertakan

      Sikat
      Ya
      Sarung tangan untuk perlindungan ekstra
      Ya

    • Garansi

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan cepat

      Daya
      1.300  W
      Uap konstan
      Hingga 24  g/min
      Tegangan
      220–240  V
      Siap digunakan
      <1  minute(s)

    • Ramah lingkungan

      Kemasan produk
      100% dapat didaur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Ukuran dan berat

      Dimensi kemasan (LxTxP)
      38x12,8x15  cm

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan Philips Steam&Go GC310 dan GC320; tanpa pelat panas SmartFlow.
    • Pengujian penggunaan alat selama 1 menit untuk mendeteksi bakteri luar tubuh seperti Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, dan Canidia albicans ATCC 10231.
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