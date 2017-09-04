GC362/80
Solusi ringkas hilangkan kusut
Menyetrika pakaian jadi lebih mudah berkat pelat panas SmartFlow. Gunakan secara vertikal atau horizontal di area yang sulit disetrika dan buat pakaian tampak baru tanpa khawatir terbakar. Desainnya ringan dan ringkas sehingga mudah digunakan di mana saja, kapan saja. Praktis, pakaian siap dikenakan seketika!See all benefits
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Gunakan secara vertikal untuk menghilangkan kusut pada pakaian yang digantung dengan cepat dan membuatnya tampak baru, tanpa meja setrika. Gunakan secara horizontal untuk hasil yang sempurna pada area yang sulit disetrika, seperti bagian pergelangan tangan dan kerah. Keduanya menghasilkan uap konstan yang kuat untuk hasil yang sempurna.
Berkat teknologi SmartFlow, pelat uap dipanaskan ke suhu yang optimal. Aman untuk semua jenis kain dan tidak meninggalkan bekas basah. Pelat uap panasnya membantu menekan kain saat alat digunakan secara horizontal dan memberikan hasil yang lebih baik*.
Pompa listriknya menghasilkan uap konstan secara otomatis untuk menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat.
Aksesori sikatnya dapat membuka pori-pori kain dan memungkinkan penetrasi uap yang lebih baik. Sangat cocok untuk jenis pakaian tebal, seperti jaket dan mantel. Aksesori ini juga bisa membantu menghilangkan kotoran dan serat pakaian.
Steamer ini aman digunakan untuk semua pakaian dan kain yang bisa disetrika. Pelat uapnya dapat dengan aman ditekan pada pakaian tanpa risiko terbakar. Solusi ini amat cocok untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti yang berbahan sutra.
Gunakan steamer pada pakaian yang digantung, tanpa meja setrika. Hilangkan kusut dengan praktis.
Steamer pakaian genggam dirancang secara ergonomis sehingga ringan, ringkas, dan mudah digunakan. Cukup tekan tombol pemicu uap, kusut hilang seketika.
Tangki air bisa dilepas agar mudah diisi di bawah keran.
untuk penggunaan lebih leluasa
Simpan steamer genggam di dalam tas penyimpanan yang disediakan setelah selesai digunakan atau untuk dibawa bepergian
Uap panas yang dihasilkan mampu membuat pakaian Anda tampak baru dan membunuh bakteri hingga 99,9%*. Tak perlu sering-sering mencuci basah ataupun kering. Hemat waktu dan uang, pakaian pun tahan lebih lama.
Penyimpanan
Mudah digunakan
Aksesori yang disertakan
Garansi
Menghilangkan kusut dengan cepat
Ramah lingkungan
Ukuran dan berat
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