Kemudahan luar biasa, baik digunakan secara vertikal maupun horizontal

Gunakan secara vertikal untuk menghilangkan kusut pada pakaian yang digantung dengan cepat dan membuatnya tampak baru, tanpa meja setrika. Gunakan secara horizontal untuk hasil yang sempurna pada area yang sulit disetrika, seperti bagian pergelangan tangan dan kerah. Keduanya menghasilkan uap konstan yang kuat untuk hasil yang sempurna.