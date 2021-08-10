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  • Mudah menghilangkan kusut sehari-hari Mudah menghilangkan kusut sehari-hari Mudah menghilangkan kusut sehari-hari

    Easy Touch Stand Steamer

    GC482/25

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    1 Award

    Mudah menghilangkan kusut sehari-hari

    Penguap pakaian EasyTouch baru kami ini dirancang agar ringkas namun bertenaga. Solusi penguapan praktis ini cocok untuk menghilangkan kusut sehari-hari.

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    Easy Touch Stand Steamer

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    Mudah menghilangkan kusut sehari-hari

    Dengan Stand Steamer praktis dari Philips

    • 900 W, 18g/menit
    • Lubang pengisian 80% lebih besar*
    • 2 setelan uap
    Gantungan pakaian terpadu

    Gantungan pakaian terpadu

    Gantungan pakaian terpadu memudahkan Anda menggantung pakaian, seperti kemeja, gaun, dan celana panjang saat sedang menggunakan alat penguap

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Disertai sarung tangan tahan panas untuk melindungi tangan Anda selama penguapan.

    Desain ringkas agar mudah disimpan

    Desain ringkas agar mudah disimpan

    Desain ringkas dan mudah disimpan.

    Aman digunakan pada semua pakaian

    Aman digunakan pada semua pakaian

    Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.

    Pembersihan kerak dengan Easy Rinse untuk penggunaan efektif yang tahan lama

    Pembersihan kerak dengan Easy Rinse untuk penggunaan efektif yang tahan lama

    Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.

    Uap membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*

    Uap membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*

    Uap panas menyegarkan pakaian Anda dan membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*. Anda tidak perlu sering-sering mencuci atau dry-cleaning pakaian Anda. Selain menghemat waktu dan uang, hal ini juga membuat pakaian lebih tahan lama.

    Tiang yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi

    Tiang yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi

    Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.

    Tangki air 1,4L dengan lubang pengisian 80% lebih besar*

    Tangki air 1,4L dengan lubang pengisian 80% lebih besar*

    Tangki air lepas-pasang bervolume 1,4L juga dilengkapi dengan lubang pengisian yang 80% lebih besar* dibandingkan model sebelumnya. Hal ini memudahkan proses pengisian dan pembersihan sehingga kebersihan tangki air lebih terjaga.

    2 setelan uap untuk berbagai jenis kain

    2 setelan uap untuk berbagai jenis kain

    Atur setelan uap pilihan untuk hasil yang optimal pada kain yang berbeda-beda. Gunakan uap rendah untuk kain yang lebih tipis dan setelan yang lebih kuat untuk kain dan mantel yang lebih tebal.

    Semburan uap terus-menerus 18g/mnt

    Semburan uap terus-menerus 18g/mnt

    Semburan uap terus-menerus 18g/mnt melalui nozel memudahkan menghilangkan kusut hanya dengan bberapa sapuan.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Bahkan untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti sutra
      Kapasitas tangki air
      1.400  ml
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Isi ulang kapan saja saat digunakan
      Ya
      Panjang kabel listrik
      1,6  m

    • Aksesori yang disertakan

      Tiang dapat disesuaikan
      Ya
      Gantungan pakaian
      Ya
      Sarung tangan untuk perlindungan ekstra
      Ya

    • Garansi

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan cepat

      Daya
      900  W
      Uap konstan
      18  g/min
      Uap vertikal
      Ya
      Tegangan
      220  V
      Siap digunakan
      2  minute(s)
      Tingkat uap dapat diubah
      2

    • Ramah lingkungan

      Panduan pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Ukuran dan berat

      Berat setrika
      0,33  kg
      Dimensi kemasan (LxTxP)
      34,5 x 40 x 40 cm  cm
      Dimensi produk (PxTxL)
      27,7 x 31,5 x 30,9 cm  cm
      Berat total dengan kemasan
      4,3  kg
      Berat setrika + dudukan
      3  kg
      Dimensi tiang diperpanjang
      155  cm

    Badge-D2C

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    • ** diuji oleh lembaga pihak ketiga untuk tipe bakteri Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 dengan waktu penguapan selama 1 menit (Standar Teknis untuk Desinfeksi 2002-2.1.5)
    • Dibandingkan dengan GC509
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