GC482/25
Mudah menghilangkan kusut sehari-hari
Penguap pakaian EasyTouch baru kami ini dirancang agar ringkas namun bertenaga. Solusi penguapan praktis ini cocok untuk menghilangkan kusut sehari-hari.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Gantungan pakaian terpadu memudahkan Anda menggantung pakaian, seperti kemeja, gaun, dan celana panjang saat sedang menggunakan alat penguap
Disertai sarung tangan tahan panas untuk melindungi tangan Anda selama penguapan.
Desain ringkas dan mudah disimpan.
Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.
Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.
Uap panas menyegarkan pakaian Anda dan membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*. Anda tidak perlu sering-sering mencuci atau dry-cleaning pakaian Anda. Selain menghemat waktu dan uang, hal ini juga membuat pakaian lebih tahan lama.
Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.
Tangki air lepas-pasang bervolume 1,4L juga dilengkapi dengan lubang pengisian yang 80% lebih besar* dibandingkan model sebelumnya. Hal ini memudahkan proses pengisian dan pembersihan sehingga kebersihan tangki air lebih terjaga.
Atur setelan uap pilihan untuk hasil yang optimal pada kain yang berbeda-beda. Gunakan uap rendah untuk kain yang lebih tipis dan setelan yang lebih kuat untuk kain dan mantel yang lebih tebal.
Semburan uap terus-menerus 18g/mnt melalui nozel memudahkan menghilangkan kusut hanya dengan bberapa sapuan.
Mudah digunakan
Aksesori yang disertakan
Garansi
Menghilangkan kusut dengan cepat
Ramah lingkungan
Ukuran dan berat
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.