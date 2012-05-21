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2 year warranty

  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Alternative Product Photograph Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC525/05
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips QuickTouch Garment Steamer
  • Product Lifestyle Philips QuickTouch Garment Steamer

Dihentikan

QuickTouchSteamer pakaian portabel

GC525/05

3

| (14) Ulasan

1 award

Menghilangkan seketika kusut yang tampak

Nikmati kenyamanan steamer pakaian Philips yang praktis ini dengan aksesori gantungan yang bisa dilepas, dan segera hilangkan kusut dari pakaian Anda yang digantung.

Lihat semua manfaat

Semburan uap terus menerus dan kontrol keluaran uap yang tangguh

Menghilangkan seketika kusut yang tampak

  • 1500 W

  • 2 tingkat uap

  • Tiang dapat disesuaikan

  • Sarung tangan

Uap terus menerus yang kuat

Uap terus menerus yang kuat

Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

Mudah digunakan

Mudah digunakan

Steamer ini sangat mudah digunakan. Desain yang ringkas dan portabel menjadikannya mudah dibawa-bawa dan disimpan.

Tidak perlu meja setrika

Tidak perlu meja setrika

Dengan menggunakan steamer ini Anda tidak memerlukan meja setrika lagi sehingga Anda dapat menyetrika tanpa repot.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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3.0

dari 5

14

Ulasan

21/05/2012

Singapore

Singapore

Very good.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer

30/06/2012

Singapore

Singapore

garment steamer plus with hanger confortably to use, good!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer

09/05/2012

Singapore

Singapore

The advert was enough to make me get this!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer

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