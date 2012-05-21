2 year warranty
Dihentikan
GC525/05
Menghilangkan seketika kusut yang tampak
Nikmati kenyamanan steamer pakaian Philips yang praktis ini dengan aksesori gantungan yang bisa dilepas, dan segera hilangkan kusut dari pakaian Anda yang digantung.
1500 W
2 tingkat uap
Tiang dapat disesuaikan
Sarung tangan
Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.
Steamer ini sangat mudah digunakan. Desain yang ringkas dan portabel menjadikannya mudah dibawa-bawa dan disimpan.
Dengan menggunakan steamer ini Anda tidak memerlukan meja setrika lagi sehingga Anda dapat menyetrika tanpa repot.
Penghargaan
3.0
dari 5
14
Ulasan
hiu_yeungshum
21/05/2012
Singapore
Very good.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer
Cedric_Kai_ChuanKong
30/06/2012
Singapore
garment steamer plus with hanger confortably to use, good!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer
RaymondYeo
09/05/2012
Singapore
The advert was enough to make me get this!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk QuickTouch GC525/05 Portable garment Steamer