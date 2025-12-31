2 year warranty
Dihentikan
HP4885
Thermoprotect 57°C
Lindungi rambut Anda namun tetap dapatkan hasil pengeringan profesional dengan pengering rambut SalonShine. ThermoProtect menjaga suhu agar selalu 57ºC, agar rambut Anda tetap terlindungi selama dikeringkan.
1.200 W
Comb diffuser
CoolShot
Pengering rambut 1200W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.
Konsentrator pengering rambut bekerja dengan mengarahkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk sentuhan ulang atau menyelesaikan penataan.
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