ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk sisi depan atas kiri
  • Foto produk tunggal
  • Foto produk sisi depan atas kiri

Dihentikan

SalonShinePengering rambut

HP4885

Thermoprotect 57°C

Lindungi rambut Anda namun tetap dapatkan hasil pengeringan profesional dengan pengering rambut SalonShine. ThermoProtect menjaga suhu agar selalu 57ºC, agar rambut Anda tetap terlindungi selama dikeringkan.

Lihat semua manfaat

SalonShine

Thermoprotect 57°C

  • 1.200 W

  • Comb diffuser

  • CoolShot

Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

Pengering rambut 1200W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.

Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

Konsentrator pengering rambut bekerja dengan mengarahkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk sentuhan ulang atau menyelesaikan penataan.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.