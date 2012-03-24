Respons frekuensi disetel sesuai preferensi pendengar yang paham musik

Penelitian menyeluruh dilakukan kepada pecinta musik yang cerdas untuk mengetahui preferensi dengar mereka - misalnya, keseimbangan karakter suara yang mereka suka. Para ahli akustik kami lalu menyetel Fidelio M1 untuk memperhitungkan semua detail yang memengaruhi cara pendengar mencerna suara, seperti cara telinga merefleksikan suara dan meresonansi sebagai tanggapannya. Sebagai hasilnya, headphone M1 kami dirancang untuk mereproduksi suara semirip mungkin dengan saat suara direkam - termasuk gaya perekaman saat ini.