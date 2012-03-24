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- Fidelio M1
- Fidelio M1
M1/00
Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.
Philips Fidelio M1 memadukan suara dan kenyamanan terbaik untuk pengalaman musik autentik di perjalanan. Dirancang secara ahli agar meredam suara dengan sangat baik dengan desain ringan namun kokoh, nikmati suara definisi tinggi sejati ke mana pun Anda pergi.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Termasuk mikrofon in-line dengan tombol jawab dan kantong
Bahan premium termasuk aluminium dan kulit asli
Kunci akustik adalah kunci pita yang didesain khusus, yang ditanam di ruang internal untuk menghilangkan kebocoran suara dan mempertahankan detail suara. Hasilnya adalah ekstensi bass yang luar biasa.
Desain akustik closed-back untuk peredam kebisingan terbaik.
Desain akustik closed-back memiliki Sistem Bass Reflex yang mencakup ear-shell dengan ventilasi strategis. Sistem ini mengatur tekanan udara di ruang internal sehingga diafragma memiliki lingkungan terkendali untuk memberikan respons akustik optimal. Desain ini bekerja selaras dengan kunci akustik untuk mengisolasi setiap detail suara alami dan menghasilkan bass dinamis dan presisi tanpa mengorbankan kejernihan suara.
Ear-shell lapisan ganda M1 dirancang untuk mengurangi resonansi suara dan meredam getaran untuk menghasilkan suara yang presisi dan jernih sehingga Anda mendengar tiap detail suara. Konstruksi yang berlapis dan kokoh memastikan daya tahan dan kenyamanan, sehingga M1 menjadi sahabat karib Anda untuk mendengarkan musik.
Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.
Bahan yang digunakan untuk membuat Fidelio M1 dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah dengan memory foam didesain untuk pas secara ergonomis. Foam akan mengikuti bentuk telinga Anda dan mengunci suara bass sekaligus menangkal suara luar. Bantalan luar yang dibuat dengan campuran seimbang kain dan kulit sintetis, mengurangi tekanan pada permukaan telinga dan rasa panas, jadi M1 terasa dan terdengar menakjubkan.
Kabel bebas oksigen dan berlapis kain menjamin sinyal kualitas tinggi
Speaker diuji dengan cermat untuk keseimbangan suara terbaik.
Penelitian menyeluruh dilakukan kepada pecinta musik yang cerdas untuk mengetahui preferensi dengar mereka - misalnya, keseimbangan karakter suara yang mereka suka. Para ahli akustik kami lalu menyetel Fidelio M1 untuk memperhitungkan semua detail yang memengaruhi cara pendengar mencerna suara, seperti cara telinga merefleksikan suara dan meresonansi sebagai tanggapannya. Sebagai hasilnya, headphone M1 kami dirancang untuk mereproduksi suara semirip mungkin dengan saat suara direkam - termasuk gaya perekaman saat ini.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
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