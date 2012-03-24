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  • Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi. Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi. Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

    Philips Fidelio headphone headband on-ear

    M1/00

    Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

    Philips Fidelio M1 memadukan suara dan kenyamanan terbaik untuk pengalaman musik autentik di perjalanan. Dirancang secara ahli agar meredam suara dengan sangat baik dengan desain ringan namun kokoh, nikmati suara definisi tinggi sejati ke mana pun Anda pergi.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Fidelio headphone headband on-ear

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    Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

    • Fidelio
    • Hitam
    Termasuk mikrofon in-line dengan tombol jawab dan kantong

    Termasuk mikrofon in-line dengan tombol jawab dan kantong

    Termasuk mikrofon in-line dengan tombol jawab dan kantong

    Bahan premium termasuk aluminium dan kulit asli

    Bahan premium termasuk aluminium dan kulit asli

    Bahan premium termasuk aluminium dan kulit asli

    Konstruksi yang dikunci secara akustik mempertahankan detail suara

    Konstruksi yang dikunci secara akustik mempertahankan detail suara

    Kunci akustik adalah kunci pita yang didesain khusus, yang ditanam di ruang internal untuk menghilangkan kebocoran suara dan mempertahankan detail suara. Hasilnya adalah ekstensi bass yang luar biasa.

    Desain akustik closed-back untuk peredam kebisingan terbaik

    Desain akustik closed-back untuk peredam kebisingan terbaik

    Desain akustik closed-back untuk peredam kebisingan terbaik.

    Sistem Bass Reflex untuk bass yang jernih, dinamis, dan seimbang

    Sistem Bass Reflex untuk bass yang jernih, dinamis, dan seimbang

    Desain akustik closed-back memiliki Sistem Bass Reflex yang mencakup ear-shell dengan ventilasi strategis. Sistem ini mengatur tekanan udara di ruang internal sehingga diafragma memiliki lingkungan terkendali untuk memberikan respons akustik optimal. Desain ini bekerja selaras dengan kunci akustik untuk mengisolasi setiap detail suara alami dan menghasilkan bass dinamis dan presisi tanpa mengorbankan kejernihan suara.

    Ear-shell lapisan ganda dirancang untuk presisi suara

    Ear-shell lapisan ganda dirancang untuk presisi suara

    Ear-shell lapisan ganda M1 dirancang untuk mengurangi resonansi suara dan meredam getaran untuk menghasilkan suara yang presisi dan jernih sehingga Anda mendengar tiap detail suara. Konstruksi yang berlapis dan kokoh memastikan daya tahan dan kenyamanan, sehingga M1 menjadi sahabat karib Anda untuk mendengarkan musik.

    Driver neodymium berdaya tinggi untuk suara yang orisinal

    Driver neodymium berdaya tinggi untuk suara yang orisinal

    Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.

    Bantalan telinga berpori yang mewah dan memory foam untuk ukuran yang pas

    Bantalan telinga berpori yang mewah dan memory foam untuk ukuran yang pas

    Bahan yang digunakan untuk membuat Fidelio M1 dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah dengan memory foam didesain untuk pas secara ergonomis. Foam akan mengikuti bentuk telinga Anda dan mengunci suara bass sekaligus menangkal suara luar. Bantalan luar yang dibuat dengan campuran seimbang kain dan kulit sintetis, mengurangi tekanan pada permukaan telinga dan rasa panas, jadi M1 terasa dan terdengar menakjubkan.

    Kabel bebas oksigen dan berlapis kain menjamin sinyal kualitas tinggi

    Kabel bebas oksigen dan berlapis kain menjamin sinyal kualitas tinggi

    Speaker diuji dengan cermat untuk keseimbangan suara terbaik

    Speaker diuji dengan cermat untuk keseimbangan suara terbaik.

    Respons frekuensi disetel sesuai preferensi pendengar yang paham musik

    Penelitian menyeluruh dilakukan kepada pecinta musik yang cerdas untuk mengetahui preferensi dengar mereka - misalnya, keseimbangan karakter suara yang mereka suka. Para ahli akustik kami lalu menyetel Fidelio M1 untuk memperhitungkan semua detail yang memengaruhi cara pendengar mencerna suara, seperti cara telinga merefleksikan suara dan meresonansi sebagai tanggapannya. Sebagai hasilnya, headphone M1 kami dirancang untuk mereproduksi suara semirip mungkin dengan saat suara direkam - termasuk gaya perekaman saat ini.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Respons frekuensi
      15 - 24.000  Hz
      Impedansi
      16 Ohm
      Diameter speaker
      40  milimeter
      Kepekaan
      106  dB
      Input daya maksimum
      150  mW
      Distorsi (THD)
      THD < 0,1%
      WBCV
      111 mV

    • Konektivitas

      Koneksi Kabel
      Kabel bebas oksigen (1,1 m)
      Kompatibel dengan:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Konektor ekstra tersedia melalui dukungan pelanggan Sony Ericsson, model lebih lama dari NOKIA dan SAMSUNG

    • Kardus Luar

      Panjang
      20  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      2
      Panjang
      7.9  inci
      Lebar
      16.9  cm
      Berat kotor
      1.542  kg
      Panjang
      26.5  cm
      GTIN
      1 69 23410 71581 8
      Lebar
      6.7  inci
      Panjang
      10.4  inci
      Berat bersih
      0.41  kg
      Berat kotor
      3.399  lb
      Berat bersih
      0.904  lb
      Berat tara
      1.132  kg
      Berat tara
      2.496  lb

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      25  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      8  cm
      Panjang
      9.8  inci
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      69 23410 71581 1
      Lebar
      7.7  inci
      Berat kotor
      0.66  kg
      Tinggi
      3.1  inci
      Berat bersih
      0.205  kg
      Berat kotor
      1.455  lb
      Berat bersih
      0.452  lb
      Berat tara
      0.455  kg
      Berat tara
      1.003  lb

    • Dimensi produk

      Panjang
      18  cm
      Lebar
      16.4  cm
      Tinggi
      4.2  cm
      Lebar
      6.5  inci
      Tinggi
      7.1  inci
      Lebar
      1.7  inci
      Berat
      0.166  kg
      Berat
      0.366  lb

    • Aksesori

      Kantung penyimpan
      Y
      Kabel audio
      dengan mikrofon dan tombol jawab

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • Fidelio M1
    • Fidelio M1
    Badge-D2C

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