Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja

Anda bisa duduk nyaman tanpa harus condong ke depan berkat bantalan pijat lembut yang menstimulasi aliran ASI. Pompa yang hening bisa digunakan kapan saja, bahkan dengan baterai. Mudah disetel, dipersonalisasi, dan dibersihkan