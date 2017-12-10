Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja
Anda bisa duduk nyaman tanpa harus condong ke depan berkat bantalan pijat lembut yang menstimulasi aliran ASI. Pompa yang hening bisa digunakan kapan saja, bahkan dengan baterai. Mudah disetel, dipersonalisasi, dan dibersihkan
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja
Pompa ASI elektrik tunggal dengan bantalan pijat
Pompa kapan saja, di mana saja
Bantalan pijat lembut disertakan
Botol dan puting natural
Posisi pemompaan lebih nyaman berkat desain yang unik
Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol atau wadah, walaupun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk lebih nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI masuk ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa akan membantu ASI mengalir lebih mudah.
Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat
Bantalan pijat kami memiliki tekstur selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan lembut. Bantalan kelopak ikonik ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi, dimaksudkan untuk membantu merangsang aliran ASI.
Sistem tertutup, dirancang untuk pemompaan yang higienis
Tidak ada ASI tumpah di dalam tabung.
Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif
Sedikit bagian yang terpisah dengan desain intuitif. Mudah memompa susu untuk bayi Anda, kapan saja.
Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Pilih pengaturan yang efektif & nyaman bagi Anda
Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang nyaman bagi Anda.
Dirancang agar Anda bisa memompa dengan tenang
Dirancang untuk memompa dengan tenang.
Spesifikasi Teknis
Desain
Desain pompa ASI
Desain ringkas
Desain botol
Bentuk ergonomis
Leher lebar
Negara asal
Inggris
Y
Bahan
Botol
Bebas BPA*
Polipropilena
Dot
Bebas BPA*
Silikon
Pompa ASI
Bebas BPA* (hanya bagian yang bersentuhan dengan makanan)
Item yang disertakan
Cakram penyegel untuk menyimpan susu
1
pcs
Botol Natural 4oz
1
pcs
Bodi pompa ASI
1
pcs
Unit alas termasuk selang
1
pcs
Tutup bepergian
1
pcs
Kemasan sampel bantalan payudara
1 kemasan (2 buah)
Bantalan ukuran standar (19,5 mm)
1 buah (bantalan berukuran besar tersedia terpisah)
Kenyamanannya terbukti secara klinis: Dalam pengujian yang dilakukan pada 110 ibu di AS, Inggris, Tiongkok, dan Rusia pada bulan Maret 2016, para ibu memberikan nilai rata-rata 8,6/10 untuk kenyamanan Philips Avent.
Susu lebih banyak: Riset independen menyatakan bahwa mungkin ada kaitan antara tingkat stres dan produksi susu. Lihat www.philips.com/AVENT
Pompa ASI Bebas BPA: Hanya bagian menyangkut botol, dan bagian lain yang bersentuhan dengan ASI. Mematuhi peraturan EU, 10/2011