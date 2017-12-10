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  • Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja

    Philips Avent Pompa ASI listrik single

    SCF332/31

    Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja

    Anda bisa duduk nyaman tanpa harus condong ke depan berkat bantalan pijat lembut yang menstimulasi aliran ASI. Pompa yang hening bisa digunakan kapan saja, bahkan dengan baterai. Mudah disetel, dipersonalisasi, dan dibersihkan

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp2.018.900,00

    Philips Avent Pompa ASI listrik single

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    Lebih nyaman, ASI lebih banyak*. Kapan saja, di mana saja

    Pompa ASI elektrik tunggal dengan bantalan pijat

    • Pompa kapan saja, di mana saja
    • Bantalan pijat lembut disertakan
    • Botol dan puting natural
    Posisi pemompaan lebih nyaman berkat desain yang unik

    Posisi pemompaan lebih nyaman berkat desain yang unik

    Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol atau wadah, walaupun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk lebih nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI masuk ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa akan membantu ASI mengalir lebih mudah.

    Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat

    Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat

    Bantalan pijat kami memiliki tekstur selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan lembut. Bantalan kelopak ikonik ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi, dimaksudkan untuk membantu merangsang aliran ASI.

    Sistem tertutup, dirancang untuk pemompaan yang higienis

    Sistem tertutup, dirancang untuk pemompaan yang higienis

    Tidak ada ASI tumpah di dalam tabung.

    Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif

    Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif

    Sedikit bagian yang terpisah dengan desain intuitif. Mudah memompa susu untuk bayi Anda, kapan saja.

    Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi

    Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Pilih pengaturan yang efektif & nyaman bagi Anda

    Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang nyaman bagi Anda.

    Dirancang agar Anda bisa memompa dengan tenang

    Dirancang untuk memompa dengan tenang.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain pompa ASI
      Desain ringkas
      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar

    • Negara asal

      Inggris
      Y

    • Bahan

      Botol
      • Bebas BPA*
      • Polipropilena
      Dot
      • Bebas BPA*
      • Silikon
      Pompa ASI
      Bebas BPA* (hanya bagian yang bersentuhan dengan makanan)

    • Item yang disertakan

      Cakram penyegel untuk menyimpan susu
      1  pcs
      Botol Natural 4oz
      1  pcs
      Bodi pompa ASI
      1  pcs
      Unit alas termasuk selang
      1  pcs
      Tutup bepergian
      1  pcs
      Kemasan sampel bantalan payudara
      1 kemasan (2 buah)
      Bantalan ukuran standar (19,5 mm)
      1 buah (bantalan berukuran besar tersedia terpisah)
      Bantalan payudara sekali pakai
      4  pcs

    • Mudah digunakan

      Penggunaan pompa ASI
      • Mudah dibersihkan
      • Rangkaian produk yang sepenuhnya kompatibel
      • Pemasangan intuitif

    • Fungsi

      Tanpa harus membungkuk
      Duduk dengan posisi nyaman
      Bantalan pijat lembut
      Rangsangan lembut
      Pengaturan
      • 1 Mode stimulasi
      • 3 Pengaturan memompa

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

    Badge-D2C

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    • Kenyamanannya terbukti secara klinis: Dalam pengujian yang dilakukan pada 110 ibu di AS, Inggris, Tiongkok, dan Rusia pada bulan Maret 2016, para ibu memberikan nilai rata-rata 8,6/10 untuk kenyamanan Philips Avent.
    • Susu lebih banyak: Riset independen menyatakan bahwa mungkin ada kaitan antara tingkat stres dan produksi susu. Lihat www.philips.com/AVENT
    • Pompa ASI Bebas BPA: Hanya bagian menyangkut botol, dan bagian lain yang bersentuhan dengan ASI. Mematuhi peraturan EU, 10/2011
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