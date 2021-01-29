ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan
  • Gambar utama
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan
  • Gambar utama

Dihentikan

Headphone HiFi Stereo

SHP3000/00

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Bass dinamis, pas dan nyaman dipakai

Desain ringan dengan speaker neodymium 40mm yang dahsyat; earshell yang bisa diatur otomatis dan bantalan berpori yang bernapas lega dalam telinga, SHP3000 merupakan pendamping terbaik Anda untuk penggunaan dalam ruangan.

Lihat semua manfaat

Bass dinamis, pas dan nyaman dipakai

  • Over-ear

  • Hitam

Speaker 40 mm yang disetel secara akustik untuk suara seimbang detail

Speaker 40 mm yang disetel secara akustik untuk suara seimbang detail

Kabel di satu sisi agar tidak mudah kusut

Bantalan berpori untuk mengeluarkan panas

Bantalan berpori untuk mengeluarkan panas

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

29/01/2021

Malaysia

Malaysia

Great value/price

Comfortable earpads, great sound and more important: a cable length of 3 meters, so I can stand up from my chair and move around -a bit- without destroying the plug.

Keunggulan

See above

Kekurangan

???

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Tanggal Penggunaan 2019-01-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Tanggal Penggunaan 2019-01-29

01/01/2018

Singapore

Singapore

great

greatgreatgreatgreatgreatgreatgreat great great great

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.