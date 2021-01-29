2 year warranty
Dihentikan
Bass dinamis, pas dan nyaman dipakai
Desain ringan dengan speaker neodymium 40mm yang dahsyat; earshell yang bisa diatur otomatis dan bantalan berpori yang bernapas lega dalam telinga, SHP3000 merupakan pendamping terbaik Anda untuk penggunaan dalam ruangan.
Over-ear
Hitam
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Oldandgrey
29/01/2021
Malaysia
Great value/price
Comfortable earpads, great sound and more important: a cable length of 3 meters, so I can stand up from my chair and move around -a bit- without destroying the plug.
Keunggulan
See above
Kekurangan
???
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Tanggal Penggunaan 2019-01-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Tanggal Penggunaan 2019-01-29
Teqnkka
01/01/2018
Singapore
great
greatgreatgreatgreatgreatgreatgreat great great great
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP3000 HiFi Stereo Headphones