2 year warranty
Dihentikan
SWV5202/59
Nikmati TV Hi-definition superior
Nikmati TV Hi-definition yang superior. HDMI™ berkecepatan tinggi menghadirkan kinerja audio dan video digital terbaik dengan resolusi hingga 4x 1080p+
HDMI 2.0
2 m
Ethernet
Mendukung semua format video 3D, memberikan pengalaman home theater dan aplikasi game 3D yang terasa nyata.
Memungkinkan TV dengan tuner bawaan yang terhubung dengan HDMI untuk mengirim data audio digital ke sistem audio surround, tanpa perlu menggunakan kabel audio terpisah.
Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.