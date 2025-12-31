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Kabel HDMI dengan Ethernet

SWV5202/59

Nikmati TV Hi-definition superior

Nikmati TV Hi-definition yang superior. HDMI™ berkecepatan tinggi menghadirkan kinerja audio dan video digital terbaik dengan resolusi hingga 4x 1080p+

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Kecepatan transfer tinggi hingga 18 Gbps

Nikmati TV Hi-definition superior

  • HDMI 2.0

  • 2 m

  • Ethernet

Pengalaman 3D

Mendukung semua format video 3D, memberikan pengalaman home theater dan aplikasi game 3D yang terasa nyata.

Audio Return Channel (ARC)

Memungkinkan TV dengan tuner bawaan yang terhubung dengan HDMI untuk mengirim data audio digital ke sistem audio surround, tanpa perlu menggunakan kabel audio terpisah.

Jaket PVC fleksibel

Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 179.7 kB
  • 20 July 2026

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