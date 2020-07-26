Nikmati irama musik dengan headphone tahan keringat yang menghasilkan suara jernih dan bass bertenaga. Desain ear-hook yang fleksibel menjaga penutup telinga tetap di tempatnya, dan kabel sepanjang 1,2 m sempurna untuk digunakan dengan ponsel di saku Anda.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone yang tidak gampang lepas walau selama Anda bergerak
Earhook berkontur yang fleksibel memungkinkan Anda menyetel headphone ringan ini agar pas dan nyaman. Anda bebas bergerak tanpa khawatir headphone terjatuh.
Suara jernih, bass bertenaga
Driver neodymium 15 mm yang disetel sempurna memberikan suara jernih dan ventilasi bass meningkatkan performa bass. Earbud nyaman di telinga, tanpa masuk terlalu dalam ke saluran telinga.
Kontrol mudah untuk musik dan panggilan
Nikmati setiap menit daftar putar favorit Anda selama jogging di trotoar atau berjalan santai. Remote inline memungkinkan Anda mengontrol daftar putar, mengaktifkan asisten suara ponsel, dan melakukan panggilan sambil terus menikmati musik.
Dibuat untuk daftar putar olahraga Anda
Headphone olahraga kelas IPX2 yang anti-keringat ini sangat tangguh. Kabel 1,2 m mudah menjangkau ponsel tanpa merepotkan Anda.
Panjang kabel 1,2 m
Headphone in-ear ini memiliki kabel 1,2 m. Penahan karet lembut antara headphone dan kabel melindungi koneksi kabel dan menjaga agar suara tetap di dalam.
Driver neodymium 15 mm dan ventilasi bass
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Desain earhook berkontur yang fleksibel agar pas dan nyaman