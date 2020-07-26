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  • Dari taman hingga ke jalan Dari taman hingga ke jalan Dari taman hingga ke jalan

    Headphone olahraga in ear dengan mikrofon

    TAA1105BK/00

    Dari taman hingga ke jalan

    Nikmati irama musik dengan headphone tahan keringat yang menghasilkan suara jernih dan bass bertenaga. Desain ear-hook yang fleksibel menjaga penutup telinga tetap di tempatnya, dan kabel sepanjang 1,2 m sempurna untuk digunakan dengan ponsel di saku Anda.

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    Headphone olahraga in ear dengan mikrofon

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    Dari taman hingga ke jalan

    • Driver 15 mm untuk suara yang jernih
    • desain earhook agar tak mudah jatuh
    • Panjang kabel 1,2 m
    • Tahan keringat IPX2

    Headphone yang tidak gampang lepas walau selama Anda bergerak

    Earhook berkontur yang fleksibel memungkinkan Anda menyetel headphone ringan ini agar pas dan nyaman. Anda bebas bergerak tanpa khawatir headphone terjatuh.

    Suara jernih, bass bertenaga

    Driver neodymium 15 mm yang disetel sempurna memberikan suara jernih dan ventilasi bass meningkatkan performa bass. Earbud nyaman di telinga, tanpa masuk terlalu dalam ke saluran telinga.

    Kontrol mudah untuk musik dan panggilan

    Nikmati setiap menit daftar putar favorit Anda selama jogging di trotoar atau berjalan santai. Remote inline memungkinkan Anda mengontrol daftar putar, mengaktifkan asisten suara ponsel, dan melakukan panggilan sambil terus menikmati musik.

    Dibuat untuk daftar putar olahraga Anda

    Headphone olahraga kelas IPX2 yang anti-keringat ini sangat tangguh. Kabel 1,2 m mudah menjangkau ponsel tanpa merepotkan Anda.

    Panjang kabel 1,2 m

    Headphone in-ear ini memiliki kabel 1,2 m. Penahan karet lembut antara headphone dan kabel melindungi koneksi kabel dan menjaga agar suara tetap di dalam.

    Driver neodymium 15 mm dan ventilasi bass

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    Desain earhook berkontur yang fleksibel agar pas dan nyaman

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    Remote inline dengan mikrofon

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    Tahan keringat IPX2

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    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20 000 Hz
      Diameter speaker
      15 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      96 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Lapisan konektor
      berlapis krom

    • Kardus Luar

      Panjang
      35.6  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      21.4  cm
      Berat kotor
      1.61  kg
      Panjang
      17.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11044 8
      Berat bersih
      0.46008  kg
      Berat tara
      1.14992  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Anti air
      IPX2
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Kardus Dalam

      Panjang
      10.6  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      8.6  cm
      Panjang
      16.7  cm
      Berat bersih
      0.05751  kg
      Berat kotor
      0.1785  kg
      Berat tara
      0.12099  kg
      GTIN
      2 48 95229 11044 5

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.3  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      2.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11044 1
      Berat kotor
      0.04583  kg
      Berat bersih
      0.01917  kg
      Berat tara
      0.02666  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      5.4  cm
      Lebar
      4  cm
      Tinggi
      1.8  cm
      Berat
      0.01917  kg

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      • Earhook
      • Open fit

    • UPC

      UPC
      8 40063 20121 7

    Badge-D2C

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