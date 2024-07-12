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  • Pas di telinga, beraktivitas kian leluasa Pas di telinga, beraktivitas kian leluasa Pas di telinga, beraktivitas kian leluasa

    Headphone olahraga nirkabel open-ear

    TAA1708BK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pas di telinga, beraktivitas kian leluasa

    Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.

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    Headphone olahraga nirkabel open-ear

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    Pas di telinga, beraktivitas kian leluasa

    • Desain open-ear
    • Kualitas suara panggilan jernih

    Suara yang seimbang, kapan pun dan di mana pun

    Headphone ini dibekali algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC) yang dapat menyesuaikan treble dan bass. Maka, suara yang dihasilkan tetap jernih dan seimbang baik ketika Anda menggunakannya di luar ruangan dengan volume tinggi maupun di dalam ruangan dengan volume rendah.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara dari luar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritme AI canggih untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan keduanya dengan jelas setiap saat.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 dan driver 13 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.

    Dengarkan suara layaknya tanpa earphone. Desain open-ear

    Dengan bilik dan algoritma khususnya, teknologi Akustik Terarah akan menyalurkan suara ke dalam saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran suara dan getaran, serta mempertahankan detail dan bass. Nikmati semua manfaat desain open-ear dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.

    Spesifikasi Teknis

    • Konektivitas

      Nirkabel
      Y

    • Kardus Luar

      Jumlah kemasan konsumen
      60
      GTIN
      1 48 95229 15048 2

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Anti air
      IPX4

    • Daya

      Jumlah baterai
      1
      Waktu pemutaran musik
      8  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Kapasitas baterai (Headphone)
      140  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      19  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      13.5  cm
      Tinggi
      5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 15048 5
      Berat kotor
      0.1  kg
      Berat bersih
      0.035  kg
      Berat tara
      0.065  kg

    • Aksesori

      Casing pengisi daya
      Y

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 AI mic

    Badge-D2C

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