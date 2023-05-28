TAA5508BK/00
Teman olahraga Anda
Dari gym ke mana saja, headphone olahraga true wireless noise canceling ini akan memotivasi Anda untuk bergerak! Musik dan podcast terdengar hebat, dan suara Anda pun akan terdengar ketika menerima panggilan. Model in-ear yang andal membuat earbud tetap terpasang dengan aman.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Gym ramai? Angin kencang di taman? Noise cancellation adaptif dengan cepat bereaksi terhadap lingkungan sekitar untuk mengurangi noise eksternal, termasuk angin, secara real-time. Jika rute lari Anda melewati jalanan yang sibuk, Anda dapat mengetuk earbud untuk mengaktifkan Awareness Mode agar suara dari luar bisa masuk.
Saat menelepon, mikrofon khususnya menangkap suara Anda sementara algoritme AI menghilangkan kebisingan latar belakang dari sekitar Anda. Orang yang Anda ajak bicara akan mendengar suara Anda, bukan lalu lintas atau obrolan orang yang berdiri di sebelah Anda!
Bagaimanaun Anda bergerak, earbud ini akan tetap terpasang. Eartip berbahan silikon memiliki pola bertekstur, agar earbud tetap berada di telinga dan membuatnya mudah dipegang dengan tangan yang berkeringat. Permukaan earbud bersifat reflektif, yang dapat membantu visibilitas di malam hari.
Earbud ini kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth LE Audio dan codec LC3* untuk memberikan koneksi yang lebih stabil dan suara yang jauh lebih baik. Suara tidak akan tenggelam saat streaming musik atau menerima panggilan di area padat gedung, dan nyaris tidak ada jeda saat menonton film atau bermain game.
Peringkat IPX5 berarti headphone ini tahan tetesan air atau hujan sekalipun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar rumah! Headphone ini juga siap menemani Anda berkeringat di gym.
Tak perlu lagi repot mengisi daya setiap hari. Nikmati waktu putar 7 jam ditambah 21 jam lagi dari casing. Masukkan earbud ke dalam casing dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 5 menit juga akan memberikan tambahan daya untuk satu jam. Casing dapat diisi daya secara nirkabel atau melalui USB-C.
Mainkan lagu-lagu penyemangat Anda! Dapatkan suara yang mendetail dan bersemangat dengan bass yang kaya saat driver berlapis grafena mereproduksi setiap nada tinggi dan rendah secara cemerlang. Anda bisa menikmati suara yang menghanyutkan dan penuh semangat baik di perangkat Android atau iOS.
Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikan peredam noise, mematikan pengurangan noise otomatis, dan menyesuaikan tingkat transparansi saat menggunakan Awareness Mode. Equalizer memungkinkan Anda menyempurnakan suara, dan Anda juga dapat terus memperbarui perangkat lunak headphone melalui aplikasi.
Bluetooth multipoint memungkinkan Anda terhubung ke dua perangkat sekaligus: cocok untuk streaming dari ponsel dan mendapatkan peringatan latihan dari jam tangan cerdas. Kontrol sentuh pada earbud mencakup panggilan, pemutaran musik, dan lainnya. Mendukung Siri dan Asisten Google.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
UPC
Fitur ANC
Asisten suara
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