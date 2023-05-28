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    Headphone True Wireless

    TAA5508BK/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Teman olahraga Anda

    Dari gym ke mana saja, headphone olahraga true wireless noise canceling ini akan memotivasi Anda untuk bergerak! Musik dan podcast terdengar hebat, dan suara Anda pun akan terdengar ketika menerima panggilan. Model in-ear yang andal membuat earbud tetap terpasang dengan aman.

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    Headphone True Wireless

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    Teman olahraga Anda

    • Suara alami dan mendetail
    • Noise Canceling Pro
    • Panggilan jernih di mana saja
    • Model in-ear yang pas dan andal
    Dengar sebebasnya dengan Noise Canceling Pro

    Dengar sebebasnya dengan Noise Canceling Pro

    Gym ramai? Angin kencang di taman? Noise cancellation adaptif dengan cepat bereaksi terhadap lingkungan sekitar untuk mengurangi noise eksternal, termasuk angin, secara real-time. Jika rute lari Anda melewati jalanan yang sibuk, Anda dapat mengetuk earbud untuk mengaktifkan Awareness Mode agar suara dari luar bisa masuk.

    Panggilan yang lebih jelas saat bepergian. Lawan bicara akan mendengar suara Anda, bukan suara lain

    Panggilan yang lebih jelas saat bepergian. Lawan bicara akan mendengar suara Anda, bukan suara lain

    Saat menelepon, mikrofon khususnya menangkap suara Anda sementara algoritme AI menghilangkan kebisingan latar belakang dari sekitar Anda. Orang yang Anda ajak bicara akan mendengar suara Anda, bukan lalu lintas atau obrolan orang yang berdiri di sebelah Anda!

    Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas

    Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas

    Bagaimanaun Anda bergerak, earbud ini akan tetap terpasang. Eartip berbahan silikon memiliki pola bertekstur, agar earbud tetap berada di telinga dan membuatnya mudah dipegang dengan tangan yang berkeringat. Permukaan earbud bersifat reflektif, yang dapat membantu visibilitas di malam hari.

    Konektivitas dan suara yang lebih baik. Teknologi Bluetooth termutakhir*

    Konektivitas dan suara yang lebih baik. Teknologi Bluetooth termutakhir*

    Earbud ini kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth LE Audio dan codec LC3* untuk memberikan koneksi yang lebih stabil dan suara yang jauh lebih baik. Suara tidak akan tenggelam saat streaming musik atau menerima panggilan di area padat gedung, dan nyaris tidak ada jeda saat menonton film atau bermain game.

    Bebas ke mana saja. Ketahanan air IPX5

    Bebas ke mana saja. Ketahanan air IPX5

    Peringkat IPX5 berarti headphone ini tahan tetesan air atau hujan sekalipun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar rumah! Headphone ini juga siap menemani Anda berkeringat di gym.

    Bebas cemas. Waktu putar 28 jam dengan casing

    Bebas cemas. Waktu putar 28 jam dengan casing

    Tak perlu lagi repot mengisi daya setiap hari. Nikmati waktu putar 7 jam ditambah 21 jam lagi dari casing. Masukkan earbud ke dalam casing dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 5 menit juga akan memberikan tambahan daya untuk satu jam. Casing dapat diisi daya secara nirkabel atau melalui USB-C.

    Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips

    Mainkan lagu-lagu penyemangat Anda! Dapatkan suara yang mendetail dan bersemangat dengan bass yang kaya saat driver berlapis grafena mereproduksi setiap nada tinggi dan rendah secara cemerlang. Anda bisa menikmati suara yang menghanyutkan dan penuh semangat baik di perangkat Android atau iOS.

    Aplikasi Philips Headphones. Kontrol noise canceling dan banyak lagi

    Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikan peredam noise, mematikan pengurangan noise otomatis, dan menyesuaikan tingkat transparansi saat menggunakan Awareness Mode. Equalizer memungkinkan Anda menyempurnakan suara, dan Anda juga dapat terus memperbarui perangkat lunak headphone melalui aplikasi.

    Multipoint, kontrol sentuh earbud, dan asisten suara

    Bluetooth multipoint memungkinkan Anda terhubung ke dua perangkat sekaligus: cocok untuk streaming dari ponsel dan mendapatkan peringatan latihan dari jam tangan cerdas. Kontrol sentuh pada earbud mencakup panggilan, pemutaran musik, dan lainnya. Mendukung Siri dan Asisten Google.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      8 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      110 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Berlapis graphene

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Y
      Codec yang didukung
      • AAC
      • SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      34.3  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      29.8  cm
      Berat kotor
      4.544  kg
      Panjang
      30.6  cm
      GTIN
      1 48 95229 13147 4
      Berat bersih
      1.8  kg
      Berat tara
      2.744  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX5
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Pemasangan cepat Google
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Kardus Dalam

      Panjang
      16.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      14  cm
      Panjang
      13.8  cm
      Berat bersih
      0.225  kg
      Berat kotor
      0.49  kg
      Berat tara
      0.265  kg
      GTIN
      2 48 95229 13147 1

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu putar musik (ANC aktif)
      7 + 21  jam
      Waktu putar musik (ANC nonaktif)
      8 + 23  jam
      Waktu pengisian cepat
      5 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Berat baterai (Total)
      10.1  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      600  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      53  mAh
      Waktu masa pakai baterai
      200 hr

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      13.02  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      11.4  cm
      Tinggi
      5.37  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 13147 7
      Berat kotor
      0.132  kg
      Berat bersih
      0.075  kg
      Berat tara
      0.057  kg

    • Aksesori

      Lain-lain
      1 buah lanyard
      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (S/M/L)
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      2 AI mics

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      5.49 x 2.90 x 4.15  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      2.00 x 2.57 x 2.14  cm
      Berat total
      0.045  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20307 5

    • Fitur ANC

      Teknologi ANC
      Hybrid, ANC Pro
      Awareness mode
      Y
      ANC Adaptif
      Y
      ANC (Active Noise Cancelling)
      Y
      Wind noise cancelation otomatis
      Y

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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