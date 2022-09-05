TAA7507BK/00
Fokus pada latihan Anda
Dari playlist yang menginspirasi hingga bertelepon dengan pelatih Anda, headphone true wireless ini akan mengajak Anda terus bergerak. Nikmati suara yang hebat dan noise cancellation terbaik. Sangat pas di telinga dan tak akan jatuh selama lari jarak dekat atau jauh.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tak perlu lagi ribet mengisi daya setiap hari. Nikmati waktu putar 7 jam ditambah 21 jam lagi dari casing. Masukkan earbud ke dalam casing dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya untuk satu jam. Casing dapat diisi daya secara nirkabel atau melalui USB-C.
Perlu menerima telepon saat sedang dalam perjalanan? Dengan headphone ini, tidak perlu berlindung dari angin. Selama menelepon, dua mikrofon AI dan mikrofon bone-conducting mentransmisikan suara Anda dengan jelas.
Peringkat IPX5 berarti headphone ini tahan tetesan air atau hujan sekalipun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar rumah! Headphone ini juga siap menemani Anda berkeringat di gym.
Gym ramai? Kereta berisik? Beberapa mikrofon dan pemrosesan audio canggih menyaring suara bising dari luar. Adaptive noise cancellation secara otomatis mendeteksi apa yang Anda lakukan dan menyesuaikan tingkat suara lingkungan, sehingga Anda bisa selalu mendengar musik.
Headphone true wireless ini menghasilkan suara mendetail dengan bass yang kaya dan jernih dari driver berlapis graphene yang mereproduksi setiap nada tinggi dan rendah. Perangkat iOS atau Android bisa menikmati hentakan suara imersif yang senantiasa menyemangati Anda. Musik akan berhenti begitu earbud dilepas.
Anda berlari untuk mencapai target, mengalahkan waktu terbaik, atau hanya untuk hobi? Apapun alasannya, headphone ini akan tetap terpasang aman di telinga Anda. Karena tidak ada dua telinga yang sama, Anda mendapatkan tiga ukuran tip dan stabilisator in-ear yang dapat diganti. Pilih kombinasi yang paling pas untuk Anda.
Apa pun layanan streaming yang Anda gunakan, headphone bersertifikasi Hi-Res Audio Wireless ini akan menghadirkan suara terbaik. Kodek yang paling cocok dengan ponsel atau tablet Anda dipilih secara otomatis. Perangkat iOS atau Android akan menikmati pengalaman mendengarkan yang sangat detail.
Anda dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikan tingkat noise cancelling atau mengaktifkan wind cancellation. Aplikasi ini memungkinkan Anda memperbarui headphone dengan perangkat lunak terbaru. Setel suara dengan Equalizer agar sesuai dengan olahraga Anda.
Kontrol sentuh membuat segalanya tetap praktis, dan nada konfirmasi akan memberi tahu Anda apabila ada fungsi yang diaktifkan. Mendukung Siri dan Asisten Google dan mampu dihubungkan ke dua perangkat sekaligus. Sangat cocok untuk streaming musik dari ponsel dan menerima notifikasi olahraga dari smartwatch Anda.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
UPC
Fitur ANC
Asisten suara
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