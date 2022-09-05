Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas

Anda berlari untuk mencapai target, mengalahkan waktu terbaik, atau hanya untuk hobi? Apapun alasannya, headphone ini akan tetap terpasang aman di telinga Anda. Karena tidak ada dua telinga yang sama, Anda mendapatkan tiga ukuran tip dan stabilisator in-ear yang dapat diganti. Pilih kombinasi yang paling pas untuk Anda.