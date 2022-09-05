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  • Fokus pada latihan Anda Fokus pada latihan Anda Fokus pada latihan Anda

    Headphone olahraga true wireless

    TAA7507BK/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Fokus pada latihan Anda

    Dari playlist yang menginspirasi hingga bertelepon dengan pelatih Anda, headphone true wireless ini akan mengajak Anda terus bergerak. Nikmati suara yang hebat dan noise cancellation terbaik. Sangat pas di telinga dan tak akan jatuh selama lari jarak dekat atau jauh.

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    Headphone olahraga true wireless

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    Fokus pada latihan Anda

    • Suara premium
    • Noise Canceling Pro
    • Panggilan telepon jernih
    • Model in-ear yang pas dan andal
    Bebas cemas. Waktu putar 28 jam dengan casing

    Bebas cemas. Waktu putar 28 jam dengan casing

    Tak perlu lagi ribet mengisi daya setiap hari. Nikmati waktu putar 7 jam ditambah 21 jam lagi dari casing. Masukkan earbud ke dalam casing dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya untuk satu jam. Casing dapat diisi daya secara nirkabel atau melalui USB-C.

    Panggilan telepon jernih bahkan saat banyak angin

    Panggilan telepon jernih bahkan saat banyak angin

    Perlu menerima telepon saat sedang dalam perjalanan? Dengan headphone ini, tidak perlu berlindung dari angin. Selama menelepon, dua mikrofon AI dan mikrofon bone-conducting mentransmisikan suara Anda dengan jelas.

    Bebas ke mana saja. Ketahanan air IPX5

    Bebas ke mana saja. Ketahanan air IPX5

    Peringkat IPX5 berarti headphone ini tahan tetesan air atau hujan sekalipun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak keluar rumah! Headphone ini juga siap menemani Anda berkeringat di gym.

    Dengarkan hanya suara yang Anda inginkan. Noise Canceling Pro

    Dengarkan hanya suara yang Anda inginkan. Noise Canceling Pro

    Gym ramai? Kereta berisik? Beberapa mikrofon dan pemrosesan audio canggih menyaring suara bising dari luar. Adaptive noise cancellation secara otomatis mendeteksi apa yang Anda lakukan dan menyesuaikan tingkat suara lingkungan, sehingga Anda bisa selalu mendengar musik.

    Suara premium. Nikmati suara hebat untuk lagu penyemangat Anda!

    Suara premium. Nikmati suara hebat untuk lagu penyemangat Anda!

    Headphone true wireless ini menghasilkan suara mendetail dengan bass yang kaya dan jernih dari driver berlapis graphene yang mereproduksi setiap nada tinggi dan rendah. Perangkat iOS atau Android bisa menikmati hentakan suara imersif yang senantiasa menyemangati Anda. Musik akan berhenti begitu earbud dilepas.

    Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas

    Model in-ear yang pas dan andal. Tak akan jatuh walau Anda bergerak bebas

    Anda berlari untuk mencapai target, mengalahkan waktu terbaik, atau hanya untuk hobi? Apapun alasannya, headphone ini akan tetap terpasang aman di telinga Anda. Karena tidak ada dua telinga yang sama, Anda mendapatkan tiga ukuran tip dan stabilisator in-ear yang dapat diganti. Pilih kombinasi yang paling pas untuk Anda.

    Hi-Res Audio Wireless. Suara luar biasa untuk streaming

    Apa pun layanan streaming yang Anda gunakan, headphone bersertifikasi Hi-Res Audio Wireless ini akan menghadirkan suara terbaik. Kodek yang paling cocok dengan ponsel atau tablet Anda dipilih secara otomatis. Perangkat iOS atau Android akan menikmati pengalaman mendengarkan yang sangat detail.

    Aplikasi Philips Headphones. Kontrol noise canceling dan banyak lagi

    Anda dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk menyesuaikan tingkat noise cancelling atau mengaktifkan wind cancellation. Aplikasi ini memungkinkan Anda memperbarui headphone dengan perangkat lunak terbaru. Setel suara dengan Equalizer agar sesuai dengan olahraga Anda.

    Kontrol sentuh. Mendukung asisten suara favorit Anda

    Kontrol sentuh membuat segalanya tetap praktis, dan nada konfirmasi akan memberi tahu Anda apabila ada fungsi yang diaktifkan. Mendukung Siri dan Asisten Google dan mampu dihubungkan ke dua perangkat sekaligus. Sangat cocok untuk streaming musik dari ponsel dan menerima notifikasi olahraga dari smartwatch Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 40.000 Hz (LDAC)
      Diameter speaker
      9,2 cm
      Impedansi
      25 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      100 dB (1 KHz)
      Tipe driver
      • Dinamis
      • Berlapis graphene
      Hi-Res Audio
      Y

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,2
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Y
      Codec yang didukung
      • LDAC
      • AAC
      • SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      33.1  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      25.7  cm
      Berat kotor
      4.72  kg
      Panjang
      26.7  cm
      GTIN
      1 48 95229 12629 6
      Berat bersih
      2.184  kg
      Berat tara
      2.536  kg

    • Mudah

      Mati otomatis
      60 menit
      Anti air
      IPX5
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Jeda otomatis (sensor IR)
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Kardus Dalam

      Panjang
      15.8  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      12.1  cm
      Panjang
      12.2  cm
      Berat bersih
      0.273  kg
      Berat kotor
      0.532  kg
      Berat tara
      0.259  kg
      GTIN
      2 48 95229 12629 3

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pengisian
      2  jam
      Pengisian daya nirkabel
      Y
      Waktu putar musik (ANC aktif)
      7 + 21  jam
      Waktu putar musik (ANC nonaktif)
      8 + 24  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Berat baterai (Total)
      13.05  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      500  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      55  mAh
      Waktu masa pakai baterai
      200 hr

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      13  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      11  cm
      Tinggi
      4.7  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 12629 9
      Berat kotor
      0.152  kg
      Berat bersih
      0.091  kg
      Berat tara
      0.061  kg

    • Aksesori

      Lain-lain
      • 1 buah lanyard
      • 3 ukuran Stabilisator
      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (S/M/L)
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      • Eartip berbahan silikon
      • Stabilisator

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      2 AI mics, 1 bone mic
      Pengurangan derau angin
      Y

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      7.16 x 2.97 x 4.32  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      2.26 x 2.17 x 2.62  cm
      Berat total
      0.058  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20230 6

    • Fitur ANC

      Teknologi ANC
      Hybrid, ANC Pro
      Awareness mode
      Y
      ANC Adaptif
      Y
      ANC (Active Noise Cancelling)
      Y
      Wind noise cancelation otomatis
      Y

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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    • Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.
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