TAE1040WT/70
Bass yang dinamis
Rasakan bobot yang lebih ringan, pengalaman penggunaan yang nyaman, serta kualitas suara yang superior. Earbud ini juga dilengkapi konektor USB-C sehingga membuatnya kompatibel dengan berbagai perangkat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.
Earbud luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
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