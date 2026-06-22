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  • Bass yang dinamis Bass yang dinamis Bass yang dinamis

    Headphone earbud dengan mikrofon

    TAE1040WT/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Bass yang dinamis

    Rasakan bobot yang lebih ringan, pengalaman penggunaan yang nyaman, serta kualitas suara yang superior. Earbud ini juga dilengkapi konektor USB-C sehingga membuatnya kompatibel dengan berbagai perangkat.

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    Headphone earbud dengan mikrofon

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    Bass yang dinamis

    Memutar musik dan berbicara

    • Bass dahsyat
    • Earbud yang nyaman
    • In-line remote 3 tombol
    • Konektor 3,5 mm

    Mikrofon & tombol panggilan terpadu

    Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.

    Mikrofon internal. Beralih dari daftar putar ke panggilan telepon dalam sekejap

    Earbud luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20–20.000 Hz
      Diameter speaker
      14,2 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Kepekaan
      112 dB

    • Konektivitas

      Konektor
      3,5 mm
      Mikrofon
      Built-in microphone

    • Kardus Luar

      GTIN
      1 48 95229 18335 0

    • Mudah

      Kontrol volume
      Yes
      Tipe kontrol
      Button
      Kontrol panggilan
      Yes
      Putar/Jeda
      Yes

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      15  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Lebar
      5  cm
      Tinggi
      3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 18335 3

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Yes

    • Desain

      Warna
      White
      Pas di telinga
      Earbud

    Badge-D2C

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