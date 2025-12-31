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Headphone nirkabel

TAH1108BK/00

Selalu bawa musik ke sama saja

Lakukan berbagai aktivitas sambil ditemani musik favorit Anda. Headphone on-ear nirkabel ini tahan selama 15 jam dan memberikan suara yang jernih. Tombol pada earcup memudahkan kontrol musik dan panggilan. Earcup juga bisa dilipat rata agar mudah disimpan.

Lihat semua manfaat

Selalu bawa musik ke sama saja

  • driver 30 mm/closed-back

  • Bluetooth®

  • Headband ringan

  • Lipatan datar

Waktu pemutaran 15 jam dan pengisian daya cepat

Headphone on-ear Bluetooth ini sangat mudah dipasangkan. Memiliki waktu pemutaran hingga 15 jam dengan pengisian daya selama 2 jam saja. Apabila daya akan habis, mengisi daya selama 15 menit akan memberikan waktu pemutaran hingga 3 jam.

Suara jernih dan jelas

Driver akustik neodymium 30 mm yang bertenaga memberikan suara yang tajam, sedangkan desain closed back yang tertutup memastikan isolasi suara yang luar biasa. Nikmati setiap menit lagu tanpa suara bocor keluar.

Mudah dikenakan. Mudah digunakan

Earcup yang empuk memberikan kenyamanan tambahan. Gunakan tombol pada earcup untuk mengatur volume, melewati atau menjeda lagu, menerima atau menolak panggilan, dan banyak lagi.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.