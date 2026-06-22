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  • Selalu bawa musik ke sama saja Selalu bawa musik ke sama saja Selalu bawa musik ke sama saja

    Headphone nirkabel

    TAH1120WT/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Selalu bawa musik ke sama saja

    Lakukan aktivitas sambil mendengarkan musik favorit. Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan nikmati kenyamanan sepanjang hari saat mendengarkan musik.

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    Headphone nirkabel

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    Selalu bawa musik ke sama saja

    • Driver/closed-back 40 mm
    • Over-ear
    • Headband ringan
    • Lipatan datar

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban

    Headphone over-ear ini dirancang demi kenyamanan sehari-hari. Headband yang empuk dan ringan terpasang dengan nyaman di kepala, sementara ear-cup yang lembut dan dapat disesuaikan sudutnya sangat pas di telinga. Masing-masing ear-cup dilengkapi bantalan kulit PU premium yang terasa halus dan ramah di kulit, membuatnya nyaman digunakan dalam waktu lama dan mudah dirawat.

    Mudah dikenakan. Mudah digunakan

    Earcup yang empuk memberikan kenyamanan tambahan. Gunakan tombol pada earcup untuk mengatur volume, melewati atau menjeda lagu, menerima atau menolak panggilan, dan banyak lagi.

    Desain lipat mendatar agar mudah disimpan

    Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20–20.000 Hz
      Diameter speaker
      40 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Kepekaan
      85 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dynamic

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      6.0
      Nirkabel
      Yes
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      GTIN
      1 48 95229 18516 3

    • Nyaman

      Kontrol volume
      Yes
      Manajemen panggilan
      Answer / End call
      Lagu berikutnya/sebelumnya
      Yes
      Tipe kontrol
      Button
      Kontrol panggilan
      Yes
      Putar/Jeda
      Yes

    • Daya

      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pengisian
      2  jam
      Kapasitas baterai (Headphone)
      300  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)
      Waktu pemutaran musik
      48 jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak warna-warni
      Lebar
      20.3  cm
      Tinggi
      6.1  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 18516 6

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Yes
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      White
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Pipih
      Pas di telinga
      Over-ear
      Jenis ear-cup
      Closed-back

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Yes
      Aktivasi asisten suara
      Press Multi-Function button
      Dukungan asisten suara
      Yes

    Badge-D2C

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    • Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.
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