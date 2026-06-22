Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban
Headphone over-ear ini dirancang demi kenyamanan sehari-hari. Headband yang empuk dan ringan terpasang dengan nyaman di kepala, sementara ear-cup yang lembut dan dapat disesuaikan sudutnya sangat pas di telinga. Masing-masing ear-cup dilengkapi bantalan kulit PU premium yang terasa halus dan ramah di kulit, membuatnya nyaman digunakan dalam waktu lama dan mudah dirawat.
Mudah dikenakan. Mudah digunakan
Earcup yang empuk memberikan kenyamanan tambahan. Gunakan tombol pada earcup untuk mengatur volume, melewati atau menjeda lagu, menerima atau menolak panggilan, dan banyak lagi.
Desain lipat mendatar agar mudah disimpan
Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.