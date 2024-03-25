Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 32 mm dan isolasi kebisingan pasif yang cukup baik berkat desain on-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik, aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.