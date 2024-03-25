TAH4209BK/00
Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan daya awet hingga berhari-hari!
Nikmati pengalaman pemutaran audio hingga 55 jam lewat headphone on-ear nirkabel ini tanpa khawatir kehabisan daya selama berhari-hari. Rasakan suara yang mengagumkan, Bass Dinamis untuk karakter bass yang lebih mendalam bahkan pada volume rendah, serta pengaturan minim lag untuk video.See all benefits
Tersedia dalam:
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone on-ear ini dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Headband yang empuk terasa sangat ringan. Ear-cup yang lembut dapat disesuaikan sudutnya hingga terasa pas. Masing-masing ear-cup dilapisi memory foam: makin sering digunakan, makin nyaman rasanya.
Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 32 mm dan isolasi kebisingan pasif yang cukup baik berkat desain on-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik, aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.
Dengan waktu putar hingga 55 jam, headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 15 menit untuk penggunaan selama 2 jam.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan meredam kebisingan di sekitar Anda.
Temani ke mana pun Anda pergi! Dengan warna-warna matte yang trendi dan desain yang dapat dilipat, bawa headphone nirkabel on-ear ini ke mana pun Anda pergi. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.
Berkat tombol multifungsi yang praktis di ear-cup kanan, Anda dapat mengelola panggilan atau mengontrol pemutaran konten dan volume. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengaktifkan pengaturan minim latensi saat menonton video atau film.
Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping kami untuk mengaktifkan Bass Dinamis atau pengaturan minim latensi saat menonton video. Terdapat juga berbagai pilihan gaya suara bawaan: gaya 'Suara' sangat cocok untuk konten podcast! Pernah lupa mematikan headphone Anda? Atur pewaktu lewat aplikasi pendamping kami dan headphone akan mati secara otomatis.
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Headphone nirkabel ini dilengkapi driver 32 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
UPC
Asisten suara
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