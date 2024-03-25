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  • Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan daya awet hingga berhari-hari! Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan daya awet hingga berhari-hari! Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan daya awet hingga berhari-hari!

    4000 series Headphone nirkabel on-ear

    TAH4209BK/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan daya awet hingga berhari-hari!

    Nikmati pengalaman pemutaran audio hingga 55 jam lewat headphone on-ear nirkabel ini tanpa khawatir kehabisan daya selama berhari-hari. Rasakan suara yang mengagumkan, Bass Dinamis untuk karakter bass yang lebih mendalam bahkan pada volume rendah, serta pengaturan minim lag untuk video.

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    Tersedia dalam:

    4000 series Headphone nirkabel on-ear

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    Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan daya awet hingga berhari-hari!

    • Headphone on-ear ringan
    • Suara natural. Bass Dinamis
    • Waktu putar hingga 55 jam
    • Suara panggilan jernih
    Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban

    Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban

    Headphone on-ear ini dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Headband yang empuk terasa sangat ringan. Ear-cup yang lembut dapat disesuaikan sudutnya hingga terasa pas. Masing-masing ear-cup dilapisi memory foam: makin sering digunakan, makin nyaman rasanya.

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 32 mm dan isolasi kebisingan pasif yang cukup baik berkat desain on-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik, aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.

    Waktu putar hingga 55 jam. Pengisian daya menggunakan kabel USB-C

    Waktu putar hingga 55 jam. Pengisian daya menggunakan kabel USB-C

    Dengan waktu putar hingga 55 jam, headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 15 menit untuk penggunaan selama 2 jam.

    Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan meredam kebisingan di sekitar Anda.

    Desain portabel ringkas yang dapat dilipat sekaligus ciamik

    Temani ke mana pun Anda pergi! Dengan warna-warna matte yang trendi dan desain yang dapat dilipat, bawa headphone nirkabel on-ear ini ke mana pun Anda pergi. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.

    Tombol multifungsi yang mudah diakses di ear-cup kanan

    Berkat tombol multifungsi yang praktis di ear-cup kanan, Anda dapat mengelola panggilan atau mengontrol pemutaran konten dan volume. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengaktifkan pengaturan minim latensi saat menonton video atau film.

    Aplikasi Philips Headphone Headphone. Kontrol suara khusus

    Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping kami untuk mengaktifkan Bass Dinamis atau pengaturan minim latensi saat menonton video. Terdapat juga berbagai pilihan gaya suara bawaan: gaya 'Suara' sangat cocok untuk konten podcast! Pernah lupa mematikan headphone Anda? Atur pewaktu lewat aplikasi pendamping kami dan headphone akan mati secara otomatis.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Headphone nirkabel ini dilengkapi driver 32 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      20 mW
      Kepekaan
      112 dB (1 KHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Y

    • Kardus Luar

      Panjang
      20.00  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      17.00  cm
      Berat kotor
      1.170  kg
      Panjang
      28.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 13973 9
      Berat bersih
      0.53  kg
      Berat tara
      0.64  kg

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      • Panggilan Diterima
      • Tolak Panggilan
      • Panggilan Ditahan
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Waktu pemutaran musik
      55  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 2 hrs
      Berat baterai (Total)
      13  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      600  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      25.1  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      18  cm
      Tinggi
      5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 13973 2
      Berat kotor
      0.303  kg
      Berat bersih
      0.178  kg
      Berat tara
      0.125  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      15.5  cm
      Lebar
      17.6  cm
      Tinggi
      4.25  cm
      Berat
      0.160  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Rata/Ke arah dalam
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      On-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20349 5

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Tekan tombol Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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