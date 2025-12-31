2 year warranty
Dihentikan
TAH5255BK/97
Saatnya menikmati suara luar biasa
Di telinga Anda dan rasakan banyaknya lapisan suara! Headphone nirkabel ini dilengkapi kodek audio AAC, lebih jernih dan lebih mengagumkan. Cat metalik klasik menghadirkan penampilan yang bergaya. Dapatkan waktu putar hingga 29 jam.
Driver/closed-back 40 mm
Bluetooth®
Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan telepon? Cukup tekan tombol. Berkat pemasangan Bluetooth cerdas, earphone ini mengingat perangkat yang terakhir terpasang.
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