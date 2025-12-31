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5000 seriesHeadphone Nirkabel

TAH5255BK/97

Saatnya menikmati suara luar biasa

Di telinga Anda dan rasakan banyaknya lapisan suara! Headphone nirkabel ini dilengkapi kodek audio AAC, lebih jernih dan lebih mengagumkan. Cat metalik klasik menghadirkan penampilan yang bergaya. Dapatkan waktu putar hingga 29 jam.

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Saatnya menikmati suara luar biasa

  • Driver/closed-back 40 mm

  • Bluetooth®

Kabel inline yang bisa dilepas. Gunakan kabel dan terus mendengarkan.

Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan telepon? Cukup tekan tombol. Berkat pemasangan Bluetooth cerdas, earphone ini mengingat perangkat yang terakhir terpasang.

Konektivitas super stabil. Kontrol mudah.

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