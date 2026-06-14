Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Desain in-ear yang ringan dan ramping untuk kenyamanan maksimal
Neckband yang superramping dirancang agar pas untuk semua orang. Anda bahkan nyaris tak merasakannya saat dipakai.
Aman, fleksibel, nyaman
Wing tip fleksibel yang pas di lekukan telinga memungkinkan isolasi noise pasif yang lebih baik dan kedap. Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti memungkinkan penyesuaian agar pas di telinga. Kabel headphone yang datar terasa nyaman di bagian belakang leher, saat earbud dipakai atau tidak.
Remot inline. Mudah beralih dari daftar putar ke panggilan
Menerima panggilan, menjeda daftar putar. Semuanya tanpa perlu menyentuh smartphone. Pemasangan Bluetooth cerdas memungkinkan headphone untuk mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.
Mikrofon internal dengan echo cancelation untuk panggilan yang jernih
Remote control yang praktis memudahkan Anda menjawab panggilan hanya dengan sekali tekan. Nikmati panggilan jernih berkat mikrofon internal dengan echo cancelation.