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  • Superringan, suara menggelegar Superringan, suara menggelegar Superringan, suara menggelegar

    1000 series Headphone nirkabel in-ear

    TAN1040BK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Superringan, suara menggelegar

    Musik favorit selalu menemani. Headphone nirkabel ini menawarkan suara yang luar biasa, desain in-ear yang nyaman, dan durasi penggunaan hingga 22 jam.

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    1000 series Headphone nirkabel in-ear

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    Superringan, suara menggelegar

    • driver 13- mm/closed-back
    • Waktu penggunaan 22 jam.
    • Pas dan nyaman

    Desain in-ear yang ringan dan ramping untuk kenyamanan maksimal

    Neckband yang superramping dirancang agar pas untuk semua orang. Anda bahkan nyaris tak merasakannya saat dipakai.

    Aman, fleksibel, nyaman

    Wing tip fleksibel yang pas di lekukan telinga memungkinkan isolasi noise pasif yang lebih baik dan kedap. Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti memungkinkan penyesuaian agar pas di telinga. Kabel headphone yang datar terasa nyaman di bagian belakang leher, saat earbud dipakai atau tidak.

    Remot inline. Mudah beralih dari daftar putar ke panggilan

    Menerima panggilan, menjeda daftar putar. Semuanya tanpa perlu menyentuh smartphone. Pemasangan Bluetooth cerdas memungkinkan headphone untuk mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.

    Mikrofon internal dengan echo cancelation untuk panggilan yang jernih

    Remote control yang praktis memudahkan Anda menjawab panggilan hanya dengan sekali tekan. Nikmati panggilan jernih berkat mikrofon internal dengan echo cancelation.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Closed
      Jangkauan frekuensi
      20–20.000 Hz
      Diameter speaker
      13 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      115 dB
      Tipe driver
      Dynamic

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      6.0
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      GTIN
      1 48 95229 18328 2

    • Mudah

      Kontrol volume
      Yes
      Tipe kontrol
      Button

    • Daya

      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pengisian
      2  jam
      Kapasitas baterai (Headphone)
      130  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)
      Waktu pemutaran musik
      22 jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      14.0  cm
      Lebar
      18.0  cm
      Tinggi
      3.2  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 18328 5

    • Dimensi produk

      Panjang kabel
      69.5  cm
      Panjang
      1.5  cm
      Lebar
      17  cm
      Tinggi
      13  cm
      Berat
      0.025  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Yes
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Black
      Gaya pemakaian
      In-ear
      Bahan sambungan telinga
      Silicone
      Pas di telinga
      Neckband
      Model in-ear
      Silicone ear tip

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Yes
      Aktivasi asisten suara
      Multi-Function touch
      Dukungan asisten suara
      Yes

    Badge-D2C

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