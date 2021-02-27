2 year warranty
Dihentikan
TAPH805BK/10
Mengontrol keheningan
Dengarkan musik yang diputar tanpa terganggu suara hujan di luar. Anda bisa mengendalikan fungsi Peredam Bising Aktif di headphone nirkabel over-ear ini untuk menyesuaikan dengan situasi di sekitar Anda. Dengan waktu putar 30 jam dan pengisian daya yang cepat nan fleksibel, perjalanan Anda terjamin menyenangkan
Driver/closed-back 40 mm
Over-ear
Headphone ini siap menemani Anda dalam perjalanan ke mana pun. Satu kali pengisian daya hanya memerlukan waktu 2 jam. Anda mendapatkan 30 jam waktu putar (atau waktu bicara) jika ANC nonaktif, dan 25 jam jika ANC aktif. Tersedia dua tingkat pengisian daya cepat--Pengisian Sangat Cepat dan Pengisian Cepat-- yang memberi Anda 2 atau 6 jam waktu putar tambahan.
Tepis semua gangguan dengan Peredam Bising Aktif. Redam suara kereta atau kantor yang sibuk dengan satu sentuhan tombol. Saat bepergian, Anda juga dapat menikmati alunan musik sembari mendengarkan hiruk pikuk jalanan dengan Mode Kesadaran.
Driver akustik neodimium yang disetel dengan sempurna memberikan suara bass yang dalam dan frekuensi midrange yang jernih saat memainkan daftar putar dan podcast favorit. Bantalan ear-cup yang lembut menutup seluruh telinga Anda sehingga meredam kebisingan di luar secara pasif. Headbandnya ringan, mudah disesuaikan, dan lembut: tidak akan tersangkut di rambut Anda.
3.3
dari 5
7
Ulasan
Geri RP
27/02/2021
Indonesia
Great ANC Budget Headphone
Philips PH805 is recommendation for budget ANC Headphone. With best price, this headphone is black horse for companion of traveling.
Keunggulan
Build, Price
Kekurangan
So-so at ANC
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Tanggal Penggunaan 2021-01-27
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Tanggal Penggunaan 2021-01-27
Guest7429103847
20/11/2021
Philippines
Almost Perfect
So, I liked everything about the headphone BUT I don't know how to clean it and I can not find anything about how to clean this model on the internet. Can someone help me about this situation?
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Dragon7x
03/08/2022
Việt Nam
Pembeli terverifikasi
Rất tốt so với giá tiền
Sản phẩm chính hãng, âm thanh hay, giá cả quá hợp lý sau khi khuyến mãi. Đeo lâu hơi đau tai do bị ép vào tai hoặc do vành tai mình hơi to. Đã giới thiệu cho 1 đồng nghiệp mua tai nghe của hãng này.
Keunggulan
Âm thanh hay, chất lượng tốt. Đồ Phillip khá bền. Quá tốt so với giá tiền sau khuyến mãi.
Kekurangan
Hơi đau tai do bị ép vào tai, chưa được thoải mái như hãng khác.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio
Tanggal Penggunaan 2021-07-03
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio
Tanggal Penggunaan 2021-07-03
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