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Dihentikan

Headphone over-ear nirkabel Audio Resolusi Tinggi

TAPH805BK/10

3.3

| (7) Ulasan

Mengontrol keheningan

Dengarkan musik yang diputar tanpa terganggu suara hujan di luar. Anda bisa mengendalikan fungsi Peredam Bising Aktif di headphone nirkabel over-ear ini untuk menyesuaikan dengan situasi di sekitar Anda. Dengan waktu putar 30 jam dan pengisian daya yang cepat nan fleksibel, perjalanan Anda terjamin menyenangkan

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Headphone nirkabel over-ear dengan peredam bising aktif

Mengontrol keheningan

  • Driver/closed-back 40 mm

  • Over-ear

30 jam waktu putar atau waktu bicara (25 jam jika ANC aktif)

Headphone ini siap menemani Anda dalam perjalanan ke mana pun. Satu kali pengisian daya hanya memerlukan waktu 2 jam. Anda mendapatkan 30 jam waktu putar (atau waktu bicara) jika ANC nonaktif, dan 25 jam jika ANC aktif. Tersedia dua tingkat pengisian daya cepat--Pengisian Sangat Cepat dan Pengisian Cepat-- yang memberi Anda 2 atau 6 jam waktu putar tambahan.

Peredam Bising Aktif (ANC/Active Noise Canceling). Bebaskan diri Anda dengan musik tanpa gangguan

Tepis semua gangguan dengan Peredam Bising Aktif. Redam suara kereta atau kantor yang sibuk dengan satu sentuhan tombol. Saat bepergian, Anda juga dapat menikmati alunan musik sembari mendengarkan hiruk pikuk jalanan dengan Mode Kesadaran.

Headband lembut yang dapat disesuaikan. Bantalan ear-cup lembut

Driver akustik neodimium yang disetel dengan sempurna memberikan suara bass yang dalam dan frekuensi midrange yang jernih saat memainkan daftar putar dan podcast favorit. Bantalan ear-cup yang lembut menutup seluruh telinga Anda sehingga meredam kebisingan di luar secara pasif. Headbandnya ringan, mudah disesuaikan, dan lembut: tidak akan tersangkut di rambut Anda.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.3

dari 5

7

Ulasan

3

27/02/2021

Indonesia

Indonesia

Great ANC Budget Headphone

Philips PH805 is recommendation for budget ANC Headphone. With best price, this headphone is black horse for companion of traveling.

Keunggulan

Build, Price

Kekurangan

So-so at ANC

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

Tanggal Penggunaan 2021-01-27

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

Tanggal Penggunaan 2021-01-27

20/11/2021

Philippines

Philippines

Almost Perfect

So, I liked everything about the headphone BUT I don't know how to clean it and I can not find anything about how to clean this model on the internet. Can someone help me about this situation?

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

03/08/2022

Việt Nam

Việt Nam

Pembeli terverifikasi

Rất tốt so với giá tiền

Sản phẩm chính hãng, âm thanh hay, giá cả quá hợp lý sau khi khuyến mãi. Đeo lâu hơi đau tai do bị ép vào tai hoặc do vành tai mình hơi to. Đã giới thiệu cho 1 đồng nghiệp mua tai nghe của hãng này.

Keunggulan

Âm thanh hay, chất lượng tốt. Đồ Phillip khá bền. Quá tốt so với giá tiền sau khuyến mãi.

Kekurangan

Hơi đau tai do bị ép vào tai, chưa được thoải mái như hãng khác.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio

Tanggal Penggunaan 2021-07-03

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio

Tanggal Penggunaan 2021-07-03

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