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  • Nikmati kualitas suara yang jernih Nikmati kualitas suara yang jernih Nikmati kualitas suara yang jernih

    Headphone True Wireless

    TAT1138WT/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nikmati kualitas suara yang jernih

    Dengarkan suara yang sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang hbat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 15 jam.

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    Tersedia dalam:

    Headphone True Wireless

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    Nikmati kualitas suara yang jernih

    • Kualitas suara panggilan jernih
    • Driver 13 mm untuk bass bertenaga
    • Desain ergonomis untuk kenyamanan
    • IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Driver kustom 13 mm untuk suara kaya dan bass bertenaga

    Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus, driver 13 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.

    Bebas cemas. Waktu putar 15 jam dengan casing

    Selama apa pun Anda berkegiatan, headphone ini siap menemani Anda. Anda mendapatkan waktu putar 5 jam dan 10 jam ekstra dari wadah pengisi daya berukuran saku yang praktis.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara dari luar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritme AI canggih untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan keduanya dengan jelas setiap saat.

    Desain earbud ergonomis untuk kenyamanan sepanjang hari

    Earbud telinga yang nyaman ini sangat pas dengan ukuran saluran telinga Anda. Menciptakan segel sempurna yang mengurangi kebisingan eksternal dan tidak menekan telinga sehingga Anda dapat mendengarkan dengan nyaman selama berjam-jam.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 dan driver 13 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      13 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      10 mW
      Kepekaan
      98,2 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      26.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22.2  cm
      Berat kotor
      2.972  kg
      Panjang
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13404 8
      Berat bersih
      1.488  kg
      Berat tara
      1.484  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Kardus Dalam

      Panjang
      12  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.5  cm
      Panjang
      11.8  cm
      Berat bersih
      0.186  kg
      Berat kotor
      0.332  kg
      Berat tara
      0.146  kg
      GTIN
      2 48 95229 13404 5

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      5 + 10  jam
      Waktu bicara
      5 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      6.5  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      250  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      30  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      11.8  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3.7  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 13404 1
      Berat kotor
      0.098  kg
      Berat bersih
      0.062  kg
      Berat tara
      0.036  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Open fit

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      an AI mic

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      3.11 x 5.95 x 3.20  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      1.85 x 2.97 x 2.02  cm
      Berat total
      0.037  kg

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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