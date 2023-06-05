Dengarkan suara yang sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang hbat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 15 jam.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Driver kustom 13 mm untuk suara kaya dan bass bertenaga
Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus, driver 13 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.
Bebas cemas. Waktu putar 15 jam dengan casing
Selama apa pun Anda berkegiatan, headphone ini siap menemani Anda. Anda mendapatkan waktu putar 5 jam dan 10 jam ekstra dari wadah pengisi daya berukuran saku yang praktis.
Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih
Jangan biarkan suara dari luar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritme AI canggih untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan keduanya dengan jelas setiap saat.
Desain earbud ergonomis untuk kenyamanan sepanjang hari
Earbud telinga yang nyaman ini sangat pas dengan ukuran saluran telinga Anda. Menciptakan segel sempurna yang mengurangi kebisingan eksternal dan tidak menekan telinga sehingga Anda dapat mendengarkan dengan nyaman selama berjam-jam.
IPX4 tahan cipratan air dan keringat
Peringkat IPX4 dan driver 13 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.