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  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun Audio optimal, kapan pun, di mana pun Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

    TAT1320BK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earbud nirkabel berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.

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    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

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    Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    • Earbud kecil dengan eartip
    • Casing pengisi daya kecil
    • Suara panggilan jernih
    • Desain ergonomis untuk kenyamanan

    Eartip berbahan silikon yang dapat diganti

    Eartip berbahan silikon yang dapat diganti

    Koneksi Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.

    Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

    Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Impedansi
      32 Ohm
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Diameter speaker
      10  milimeter
      Kepekaan
      106  dB
      Input daya maksimum
      3  mW
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      6,0
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      GTIN
      1 48 95229 17517 1

    • Mudah

      Mati otomatis
      ya
      Kontrol volume
      Kontrol sentuh
      Manajemen panggilan
      Menjawab/Mengakhiri Panggilan
      Indikator pengisian baterai.
      ya
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Daya

      Jenis baterai
      polimer litium (terpasang)
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      7+21  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Kapasitas baterai (Casing)
      400  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      40  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      9.0  cm
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      11.0  cm
      Tinggi
      3.2  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 17517 4

    • Aksesori

      Casing pembawa
      Ya
      Panduan Cepat
      Y
      Kabel USB
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      In-ear

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      5.0 x 6.2 x 2.4  cm
      Berat total
      0.0373  kg

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Asisten Google
      • Apple Siri
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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