Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih
Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.
Kontrol sentuh. Penyandingan mudah
Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.
Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.