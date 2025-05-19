Teknologi 4 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

Saat Anda menelepon, empat mikrofon dan algoritma peredam bising akan menangkap suara Anda dan meredam suara yang ada di sekitar. Meskipun Anda berada di kafe yang ramai, suara Anda akan terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan mendengar suara-suara lain di sekitar Anda.