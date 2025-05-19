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  • Earbud esensial untuk keseharian Anda Earbud esensial untuk keseharian Anda Earbud esensial untuk keseharian Anda

    2000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

    TAT2000WT/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Earbud esensial untuk keseharian Anda

    Lengkapi keseharian Anda dengan earbud nirkabel mungil yang pas di telinga serta mampu menghasilkan suara yang luar biasa. Nikmati waktu penggunaan hingga 32 jam dengan casing pengisi daya yang ringkas. Lakukan panggilan suara dengan kualitas yang superjernih.

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    Tersedia dalam:

    2000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

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    Earbud esensial untuk keseharian Anda

    • Earbud kecil. Harga terjangkau
    • Suara natural. Bass dinamis
    • Casing pengisi daya kecil
    • Teknologi 4 mikrofon
    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 6 mm miliknya. Akses kontrol earbud atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan ketika mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

    Waktu penggunaan hingga 32 jam. Casing pengisi daya kecil

    Waktu penggunaan hingga 32 jam. Casing pengisi daya kecil

    Nikmati waktu penggunaan hingga 7 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 25 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing pengisi daya, dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 10 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Dalam mode Mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.

    Teknologi 4 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

    Teknologi 4 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

    Saat Anda menelepon, empat mikrofon dan algoritma peredam bising akan menangkap suara Anda dan meredam suara yang ada di sekitar. Meskipun Anda berada di kafe yang ramai, suara Anda akan terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan mendengar suara-suara lain di sekitar Anda.

    Koneksi Bluetooth multititik yang stabil dan penyandingan perangkat yang mudah

    Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan. Anda dapat menghubungkan ke dua perangkat Bluetooth sekaligus dan mengelola perangkat yang terhubung melalui aplikasi Philips Headphones. Pengguna Android dapat menggunakan Google Fast Pair, sedangkan pengguna Windows dapat menggunakan Microsoft Swift Pair.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.

    Pas nyaman dengan kontrol sentuh yang dapat disesuaikan pada earbud

    Eartip earbud ini terpasang dengan nyaman dan aman di telinga Anda. Penutup eartip berbahan silikonnya dapat diganti sesuai kebutuhan. Kontrol sentuh pada earbud memudahkan pengoperasian earbud. Anda pun dapat menyesuaikan pengaturan kontrol ini melalui aplikasi pendamping Philips Headphones.

    Aplikasi Philips Headphones. Personalisasikan earbud Anda

    Selain untuk menyesuaikan kontrol sentuh earbud, aplikasi pendamping kami memungkinkan Anda mengaktifkan Bass Dinamis atau mengatur suara dengan equalizer bawaan. Selain itu, Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelola perangkat yang terhubung, memperbarui firmware earbud, dan banyak lagi.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Desain dan kemasan ramah lingkungan

    Kami terus berupaya menciptakan rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan dan transparan. Earbud ini dibuat dari plastik daur ulang bekas pakai bersertifikat RCS, dan kemasan bebas plastik produk kami menggunakan karton daur ulang bersertifikat FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Diameter speaker
      6 mm
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,4
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Ya
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      24.80  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22.30  cm
      Berat kotor
      2.807  kg
      Panjang
      21.20  cm
      GTIN
      1 48 95229 16031 3
      Berat bersih
      1.50  kg
      Berat tara
      1.307  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh
      Google Fast Pair
      Ya
      Microsoft Swift Pair
      Ya

    • Kardus Dalam

      Panjang
      11.50  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.20  cm
      Panjang
      9.00  cm
      Berat bersih
      0.19  kg
      Berat kotor
      0.311  kg
      Berat tara
      0.121  kg
      GTIN
      2 48 95229 16031 0

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      7 + 25  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      10 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Berat baterai (Total)
      12.1  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      520  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      49  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      9.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      1
      Lebar
      9  cm
      Tinggi
      3.3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      Hanging
      EAN
      48 95229 16031 6
      Berat kotor
      0.086  kg
      Berat bersih
      0.063  kg
      Berat tara
      0.023  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 ukuran (S/M/L)
      Casing pengisi daya
      Ya
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      2 mics

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      5.70 x 2.60 x 4.40  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      2.50 x 1.90 x 3.00  cm
      Berat total
      0.041  kg

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

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