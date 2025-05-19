TAT2000WT/97
Earbud esensial untuk keseharian Anda
Lengkapi keseharian Anda dengan earbud nirkabel mungil yang pas di telinga serta mampu menghasilkan suara yang luar biasa. Nikmati waktu penggunaan hingga 32 jam dengan casing pengisi daya yang ringkas. Lakukan panggilan suara dengan kualitas yang superjernih.See all benefits
Tersedia dalam:
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 6 mm miliknya. Akses kontrol earbud atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan ketika mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Nikmati waktu penggunaan hingga 7 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 25 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing pengisi daya, dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 10 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Dalam mode Mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.
Saat Anda menelepon, empat mikrofon dan algoritma peredam bising akan menangkap suara Anda dan meredam suara yang ada di sekitar. Meskipun Anda berada di kafe yang ramai, suara Anda akan terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan mendengar suara-suara lain di sekitar Anda.
Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan. Anda dapat menghubungkan ke dua perangkat Bluetooth sekaligus dan mengelola perangkat yang terhubung melalui aplikasi Philips Headphones. Pengguna Android dapat menggunakan Google Fast Pair, sedangkan pengguna Windows dapat menggunakan Microsoft Swift Pair.
Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.
Eartip earbud ini terpasang dengan nyaman dan aman di telinga Anda. Penutup eartip berbahan silikonnya dapat diganti sesuai kebutuhan. Kontrol sentuh pada earbud memudahkan pengoperasian earbud. Anda pun dapat menyesuaikan pengaturan kontrol ini melalui aplikasi pendamping Philips Headphones.
Selain untuk menyesuaikan kontrol sentuh earbud, aplikasi pendamping kami memungkinkan Anda mengaktifkan Bass Dinamis atau mengatur suara dengan equalizer bawaan. Selain itu, Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelola perangkat yang terhubung, memperbarui firmware earbud, dan banyak lagi.
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.
Kami terus berupaya menciptakan rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan dan transparan. Earbud ini dibuat dari plastik daur ulang bekas pakai bersertifikat RCS, dan kemasan bebas plastik produk kami menggunakan karton daur ulang bersertifikat FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
Asisten suara
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