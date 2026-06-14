Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Baik saat Anda berada di luar ruangan dengan volume kencang maupun di dalam ruangan dengan volume pelan, suara yang Anda dengar tetap jernih dan seimbang.
Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih
Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.
Kontrol sentuh. Penyandingan mudah
Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.
Desain open-ear. Ringan, nyaman, aman
Headphone open-ear ini sangat ringan hingga hampir tak terasa saat dikenakan, tetapi tetap aman saat dibawa beraktivitas.