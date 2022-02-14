Cari istilah

ID
EN
  • Suara kaya di mana saja Suara kaya di mana saja Suara kaya di mana saja

    Headphone Nirkabel Sepenuhnya

    TAT3217WT/00

    Suara kaya di mana saja

    Rasakan suara yang menawan untuk musik Anda dan panggilan yang jernih dengan headphone nirkabel ini. Nyaman, andal, dengan casing pengisi daya yang dapat dimasukkan ke dalam saku Anda! Tahan cipratan air dan keringat IPX5 dengan waktu putar 26 jam.

    See all benefits

    Tersedia dalam:

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Headphone Nirkabel Sepenuhnya

    Produk serupa

    See all Headphone In Ear - Ear Bud
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Suara kaya di mana saja

    • Suara kaya
    • Kualitas suara panggilan jernih
    • Tahan air IPX5
    • Waktu putar hingga 26 jam
    In-ear yang aman dan nyaman di telinga

    In-ear yang aman dan nyaman di telinga

    Earbud desain hockey stick ini pas di saluran telinga Anda, menciptakan segel yang mengurangi noise eksternal. Driver 10 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang kaya dan hidup. Termasuk tiga ukuran penutup telinga silikon yang lembut dan dapat diganti.

    2 mikrofon EMC internal untuk panggilan yang jernih

    2 mikrofon EMC internal untuk panggilan yang jernih

    ENC menggunakan algoritme peredam noise dual-mic untuk memberi Anda kejelasan panggilan yang luar biasa. Kedua mikrofon secara efektif mengurangi noise sekitar sehingga Anda dapat mendengar dengan jelas. Headphone nirkabel sepenuhnya ini memungkinkan Anda berkomunikasi dengan jelas setiap saat!

    Casing pengisi daya USB-C berukuran kecil

    Casing pengisi daya USB-C berukuran kecil

    Bawa musik Anda ke mana saja dengan casing pengisi daya yang kecil ini! Setelah terisi penuh, headphone ini menghasilkan waktu putar selama 6 jam dan casing yang terisi penuh akan menambahkan 20 jam lagi. Isi daya headphone selama 15 menit dan dapatkan satu jam ekstra!

    IPX5 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX5 memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja, apa pun cuacanya! Headphone ini tahan air sehingga Anda tidak perlu khawatir jika terjebak dalam hujan.

    Dukungan Aplikasi Headphone Philips Khusus

    Tingkatkan bassnya. Turunkan treble. Atur suara Anda sendiri! Berkat aplikasi Headphone Philips Anda bebas menyetel musik yang Anda dengarkan. Sesuaikan sendiri levelnya atau pilih dari gaya suara preset.

    Kontrol sentuh. Mudah dipasangkan

    Kontrol sentuh pada earbud membuat hidup menjadi sangat mudah! Gunakan untuk menjeda musik, menerima panggilan, dan membangunkan asisten suara ponsel Anda. Setelah dipasangkan, headphone akan terhubung kembali dengan ponsel Anda segera begitu casing pengisi daya dibuka.

    Lakukan panggilan dalam mode mono menggunakan satu earbud

    Anda sering menggunakan telepon? Gandakan waktu bicara Anda menggunakan satu earbud sambil mengisi daya yang satunya. Mikrofon akan otomatis ditetapkan ke earbud yang Anda gunakan. Cukup tukar earbud jika baterai earbud yang sedang digunakan hampir habis.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      10 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      101,5 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,2
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      34.8  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      24.8  cm
      Berat kotor
      4.135  kg
      Panjang
      24.7  cm
      GTIN
      1 48 95229 12587 9
      Berat bersih
      1.848  kg
      Berat tara
      2.287  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX5
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Kardus Dalam

      Panjang
      16.4  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      11.5  cm
      Panjang
      11  cm
      Berat bersih
      0.231  kg
      Berat kotor
      0.46  kg
      Berat tara
      0.229  kg
      GTIN
      2 48 95229 12587 6

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      6 + 20  jam
      Waktu bicara
      6 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      10.5  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      460  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      40  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3.3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 12587 2
      Berat kotor
      0.131  kg
      Berat bersih
      0.077  kg
      Berat tara
      0.054  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 500 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      2 mics
      Mikrofon ENC
      Y

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      6.25 x 2.40 x 4.56  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      3.41 x 2.00 x 2.18  cm
      Berat total
      0.051  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20233 7

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Y
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.