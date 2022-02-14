TAT3217WT/00
Suara kaya di mana saja
Rasakan suara yang menawan untuk musik Anda dan panggilan yang jernih dengan headphone nirkabel ini. Nyaman, andal, dengan casing pengisi daya yang dapat dimasukkan ke dalam saku Anda! Tahan cipratan air dan keringat IPX5 dengan waktu putar 26 jam.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Earbud desain hockey stick ini pas di saluran telinga Anda, menciptakan segel yang mengurangi noise eksternal. Driver 10 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang kaya dan hidup. Termasuk tiga ukuran penutup telinga silikon yang lembut dan dapat diganti.
ENC menggunakan algoritme peredam noise dual-mic untuk memberi Anda kejelasan panggilan yang luar biasa. Kedua mikrofon secara efektif mengurangi noise sekitar sehingga Anda dapat mendengar dengan jelas. Headphone nirkabel sepenuhnya ini memungkinkan Anda berkomunikasi dengan jelas setiap saat!
Bawa musik Anda ke mana saja dengan casing pengisi daya yang kecil ini! Setelah terisi penuh, headphone ini menghasilkan waktu putar selama 6 jam dan casing yang terisi penuh akan menambahkan 20 jam lagi. Isi daya headphone selama 15 menit dan dapatkan satu jam ekstra!
Peringkat IPX5 memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja, apa pun cuacanya! Headphone ini tahan air sehingga Anda tidak perlu khawatir jika terjebak dalam hujan.
Tingkatkan bassnya. Turunkan treble. Atur suara Anda sendiri! Berkat aplikasi Headphone Philips Anda bebas menyetel musik yang Anda dengarkan. Sesuaikan sendiri levelnya atau pilih dari gaya suara preset.
Kontrol sentuh pada earbud membuat hidup menjadi sangat mudah! Gunakan untuk menjeda musik, menerima panggilan, dan membangunkan asisten suara ponsel Anda. Setelah dipasangkan, headphone akan terhubung kembali dengan ponsel Anda segera begitu casing pengisi daya dibuka.
Anda sering menggunakan telepon? Gandakan waktu bicara Anda menggunakan satu earbud sambil mengisi daya yang satunya. Mikrofon akan otomatis ditetapkan ke earbud yang Anda gunakan. Cukup tukar earbud jika baterai earbud yang sedang digunakan hampir habis.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
UPC
Asisten suara
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