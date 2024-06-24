Konektivitas dan suara yang lebih baik. Bluetooth generasi berikutnya

Earbud ini kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth LE Audio dan codec LC3 untuk memberikan koneksi yang lebih andal dan suara yang jauh lebih baik. Suara tidak akan tenggelam saat streaming musik atau menerima panggilan di area padat gedung, dan nyaris tidak ada jeda saat menonton film atau bermain game.