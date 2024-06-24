TAT3509GY/97
Audio optimal, kapan pun, di mana pun
Jalani aktivitas tanpa gangguan dengan earbud true wireless berfitur peredam bising yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan Anda secara real time. Dari mendengarkan musik, menonton video, hingga melakukan panggilan telepon, kualitas audio terdengar sempurna dengan bass yang intens sekalipun dengan volume rendah.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphone untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Bawalah casing pengisi daya kecil di saku Anda dan earbud Anda akan selalu siap ketika dibutuhkan. Earbud akan tetap terlindungi dan terisi daya saat tidak digunakan. Dengan mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud saat yang lain diisi daya.
Dengan peredam bising aktif, dapatkan waktu putar hingga 6 jam setelah terisi penuh dan tambahan 12 jam dari casing (dengan peredam bising nonaktif, dapatkan waktu putar 8 jam dan tambahan 16 jam dari casing). Jika ingin segera digunakan, isi daya earbud selama 15 menit untuk mendapatkan satu jam ekstra. Casingnya sendiri dapat diisi ulang melalui USB-C.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Terdapat kontrol sentuh on-ear yang praktis untuk peredam bising, pemutaran musik, volume, dan panggilan. Lebih suka menggunakan earbud kiri atau kanan? Anda dapat menyesuaikan cara pengaturan kontrol ini melalui aplikasi pendamping Philips Headphone.
Selain kustomisasi kontrol sentuh, aplikasi Headphone kami memungkinkan Anda menonaktifkan peredam bising adaptif dan mengatur sendiri levelnya. Anda juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk memastikan firmware earbud Anda selalu diperbarui atau mengelola perangkat yang terhubung. Terdapat pula equalizer di dalam aplikasi.
Dengan standar IPX4, earbud true wireless ini tahan cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.
Earbud ini kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth LE Audio dan codec LC3 untuk memberikan koneksi yang lebih andal dan suara yang jauh lebih baik. Suara tidak akan tenggelam saat streaming musik atau menerima panggilan di area padat gedung, dan nyaris tidak ada jeda saat menonton film atau bermain game.
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Fitur ANC
Asisten suara
Dimensi
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