Cari istilah

ID
EN
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun Audio optimal, kapan pun, di mana pun Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    Headphone nirkabel sepenuhnya

    TAT3509GY/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    Jalani aktivitas tanpa gangguan dengan earbud true wireless berfitur peredam bising yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan Anda secara real time. Dari mendengarkan musik, menonton video, hingga melakukan panggilan telepon, kualitas audio terdengar sempurna dengan bass yang intens sekalipun dengan volume rendah.

    See all benefits

    Tersedia dalam:

    Headphone nirkabel sepenuhnya

    Produk serupa

    See all Headphone Nirkabel Sejati
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    • Noise Canceling Pro
    • Suara natural. Bass Dinamis
    • Casing pengisi daya kecil
    • Waktu penggunaan hingga 24 jam
    Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro

    Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro

    Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 10 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphone untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

    Selalu siap sedia. Casing pengisi daya seukuran saku dan mode mono

    Selalu siap sedia. Casing pengisi daya seukuran saku dan mode mono

    Bawalah casing pengisi daya kecil di saku Anda dan earbud Anda akan selalu siap ketika dibutuhkan. Earbud akan tetap terlindungi dan terisi daya saat tidak digunakan. Dengan mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud saat yang lain diisi daya.

    Waktu putar hingga 24 jam (18 jam dengan peredam bising aktif)

    Dengan peredam bising aktif, dapatkan waktu putar hingga 6 jam setelah terisi penuh dan tambahan 12 jam dari casing (dengan peredam bising nonaktif, dapatkan waktu putar 8 jam dan tambahan 16 jam dari casing). Jika ingin segera digunakan, isi daya earbud selama 15 menit untuk mendapatkan satu jam ekstra. Casingnya sendiri dapat diisi ulang melalui USB-C.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Kontrol sentuh on-ear yang dapat disesuaikan

    Terdapat kontrol sentuh on-ear yang praktis untuk peredam bising, pemutaran musik, volume, dan panggilan. Lebih suka menggunakan earbud kiri atau kanan? Anda dapat menyesuaikan cara pengaturan kontrol ini melalui aplikasi pendamping Philips Headphone.

    Aplikasi Philips Headphones. Personalisasikan pengaturan dan kontrol

    Selain kustomisasi kontrol sentuh, aplikasi Headphone kami memungkinkan Anda menonaktifkan peredam bising adaptif dan mengatur sendiri levelnya. Anda juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk memastikan firmware earbud Anda selalu diperbarui atau mengelola perangkat yang terhubung. Terdapat pula equalizer di dalam aplikasi.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Dengan standar IPX4, earbud true wireless ini tahan cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.

    Konektivitas dan suara yang lebih baik. Bluetooth generasi berikutnya

    Earbud ini kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth LE Audio dan codec LC3 untuk memberikan koneksi yang lebih andal dan suara yang jauh lebih baik. Suara tidak akan tenggelam saat streaming musik atau menerima panggilan di area padat gedung, dan nyaris tidak ada jeda saat menonton film atau bermain game.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diameter speaker
      10 mm
      Tipe driver
      Dinamis
      Impedansi
      16 Ohm
      Kepekaan
      104 dB (1 kHz)
      Jangkauan frekuensi
      20–20.000 Hz
      Input daya maksimum
      10 mW

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Ya
      Codec yang didukung
      • AAC
      • SBC
      • LC3

    • Kardus Luar

      Panjang
      23.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22.50  cm
      Berat kotor
      2.996  kg
      Panjang
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 15281 3
      Berat bersih
      1.58  kg
      Berat tara
      1.416  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Ya
      Anti air
      IPX4
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Jeda otomatis (sensor IR)
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Kardus Dalam

      Panjang
      10.90  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.30  cm
      Panjang
      11.50  cm
      Berat bersih
      0.20  kg
      Berat kotor
      0.317  kg
      Berat tara
      0.117  kg
      GTIN
      2 48 95229 15281 0

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu putar musik (ANC aktif)
      6+12  jam
      Waktu putar musik (ANC nonaktif)
      8+16  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Kapasitas baterai (Earbud)
      58 mAh
      Kapasitas baterai (Casing)
      420 mAh
      Berat baterai (Total)
      9,81 g

    • Dimensi kemasan

      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 15281 6
      Panjang
      12,5 cm
      Lebar
      9,5 cm
      Tinggi
      3,4 cm
      Berat kotor
      0,093 kg
      Berat bersih
      0,066 kg
      Berat tara
      0,027 kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (S/M/L)
      Casing pengisi daya
      Ya
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Abu-abu
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      2 mics

    • Fitur ANC

      Teknologi ANC
      Hybrid, ANC Pro
      Awareness mode
      Y
      ANC Adaptif
      Y
      ANC (Active Noise Cancelling)
      Y

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    • Dimensi

      Dimensi earbud (PxLxT)
      4,00 x 2,50 x 3,10 cm
      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      6,20 x 2,80 x 3,60 cm
      Berat total
      0,045 kg

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.