TAT3708WT/70
Suara di sekitar tetap terdengar.
Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone ini dibekali algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC) yang dapat menyesuaikan treble dan bass. Maka, suara yang dihasilkan tetap jernih dan seimbang baik ketika Anda menggunakannya di luar ruangan dengan volume tinggi maupun di dalam ruangan dengan volume rendah.
Jangan biarkan suara dari luar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritme AI canggih untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan keduanya dengan jelas setiap saat.
Peringkat IPX4 dan driver 13 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.
Dengan bilik dan algoritma khususnya, teknologi Akustik Terarah akan menyalurkan suara ke dalam saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran suara dan getaran, serta mempertahankan detail dan bass. Nikmati semua manfaat desain open-ear dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Telekomunikasi
Asisten suara
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