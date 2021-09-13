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  • Hidup Anda, tarian Anda, musik Anda Hidup Anda, tarian Anda, musik Anda Hidup Anda, tarian Anda, musik Anda

    5000 series Headphone Nirkabel Sepenuhnya

    TAT5556WT/97

    Hidup Anda, tarian Anda, musik Anda

    Headphone nirkabel ini cocok untuk mendengarkan musik atau menjawab telepon. Noise Cancelling Pro menghilangkan noise latar, sempurna untuk mendengarkan di luar ruangan atau di perjalanan. Hedaphone ini juga terasa pas dan nyaman di telinga.

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    5000 series Headphone Nirkabel Sepenuhnya

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    Hidup Anda, tarian Anda, musik Anda

    • Noise Canceling Pro
    • Dua mikrofon untuk panggilan jernih
    • Perlindungan air IPX4
    • Pas di telinga

    Suara panggilan jernih dengan satu atau dua earbud

    Kedua mikrofonnya terfokus pada suara Anda sehingga Anda terdengar jelas oleh lawan bicara. Earbud juga bisa digunakan lebih lama karena Anda bisa mengisi daya salah satu sembari menggunakan yang lainnya. Mikrofon secara otomatis ditetapkan ke earbud yang sedang digunakan, dan Anda cukup menukarnya saat earbud saat ini kehabisan baterai.

    Mudah dikontrol dan dipasangkan

    Kendali pada earbud memungkinkan Anda menjeda daftar, putar menjawab telepon, mengontrol volume, dan mengaktifkan asisten suara di ponsel Anda. Headphone ini bisa langsung dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan langsung tersambung ke ponsel Anda begitu case pengisi daya dibuka.

    Suara hebat berkat driver neodymium 12 mm

    Di jalan. Di kereta. Di taman atau gym. Di mana pun Anda mendengarkan, driver 12 mm yang disetel dengan sempurna memberikan suara yang bagus untuk setiap lagu, daftar putar, dan banyak lagi. Musik akan langsung diputar otomatis saat earbud kembali dipasang.

    Casing pengisi daya nirkabel yang praktis. Nikmati daya hingga 22 jam

    Seperti apa pun hari Anda, headphone ini akan selalu setia menemani. Nikmati daya selama 7 jam dari sepasang earbud yang terisi penuh, dan casing yang terisi penuh bisa memberikan tambahan 15 jam. Casing yang kompatibel dengan Qi dapat diisi daya secara nirkabel atau menggunakan USB-C.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

    Desain ramping dengan Noise Canceling Pro

    Headphone nirkabel sejati ini tak hanya terlihat cantik tetapi juga membantu Anda konsentrasi. Fungsi noise cancellation yang canggih menyaring suara yang tidak diinginkan, dan Awareness Mode memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar. Aktifkan Voice Enhanced Mode di aplikasi Philips Headphones untuk mengobrol dengan orang lain tanpa harus melepas earbud.

    Aplikasi Philips Headphone. Suara khusus dan banyak lagi

    Setel semua musik yang Anda dengarkan sesuka hati dengan aplikasi Philips Headphones. Atur levelnya sendiri atau pilih dari gaya suara prasetel. Anda juga dapat menggunakan aplikasi untuk beralih antara oise-cancellation mode yang telah ditetapkan sebelumnya, atau mengontrol Voice Enhanced Mode.

    In-ear yang aman dan nyaman di telinga

    Nikmati kenyamanan terbaik berkat ear-tip cover dari silikon yang lembut dan dapat diganti. Ear-tip pada setiap earbud terpasang dengan aman ke saluran telinga Anda, menciptakan segel sempurna yang mengurangi noise dari luar. Faktor bentuk 'tongkat hoki' menjaga setiap earbud tetap aman.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Buka
      Impedansi
      16 Ohm
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Kepekaan
      105 dB (1 kHz)
      Diameter speaker
      12  milimeter
      Input daya maksimum
      5  mW
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,0
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • Format Streaming: SBC
      Jangkauan maksimal
      hingga 10  m
      Codec yang didukung
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      47.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      20
      Lebar
      22.2  cm
      Berat kotor
      4.68  kg
      Panjang
      22  cm
      GTIN
      1 48 95229 12468 1
      Berat bersih
      0.96  kg
      Berat tara
      3.72  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Jeda otomatis (sensor IR)
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Kardus Dalam

      Panjang
      23  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      5
      Lebar
      10.5  cm
      Panjang
      19.2  cm
      Berat bersih
      0.24  kg
      Berat kotor
      1.06  kg
      Berat tara
      0.82  kg
      GTIN
      2 48 95229 12468 8

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu bicara
      8 jam
      Waktu pengisian
      < 2  jam
      Pengisian daya nirkabel
      Y
      Waktu putar musik (ANC aktif)
      7 + 15  jam
      Waktu putar musik (ANC nonaktif)
      8 + 20  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 minis for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Ploymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      12.7  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      500  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      55  mAh
      Waktu masa pakai baterai
      200 hr

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      15.7  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.6  cm
      Tinggi
      4.3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 12468 4
      Berat kotor
      0.189  kg
      Berat bersih
      0.048  kg
      Berat tara
      0.141  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      2.25  cm
      Lebar
      1.96  cm
      Tinggi
      2.2  cm
      Berat
      0.01  kg
      Tinggi (dengan dudukan)
      3.1  cm
      Lebar (dengan dudukan)
      7.9  cm
      Kedalaman (dengan dudukan)
      3.9  cm
      Berat (dengan dudukan)
      0.048  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel USB
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Putih
      Gaya pemakaian
      In-ear

    • Telekomunikasi

      Mikrofon ENC
      Y

    • Fitur ANC

      Teknologi ANC
      Hybrid, ANC Pro
      Awareness mode
      Y
      ANC Adaptif
      Y
      Mikrofon untuk ANC
      4 mikrofon
      ANC (Active Noise Cancelling)
      Y

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Dikontrol suara
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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