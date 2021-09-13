TAT5556WT/97
Hidup Anda, tarian Anda, musik Anda
Headphone nirkabel ini cocok untuk mendengarkan musik atau menjawab telepon. Noise Cancelling Pro menghilangkan noise latar, sempurna untuk mendengarkan di luar ruangan atau di perjalanan. Hedaphone ini juga terasa pas dan nyaman di telinga.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kedua mikrofonnya terfokus pada suara Anda sehingga Anda terdengar jelas oleh lawan bicara. Earbud juga bisa digunakan lebih lama karena Anda bisa mengisi daya salah satu sembari menggunakan yang lainnya. Mikrofon secara otomatis ditetapkan ke earbud yang sedang digunakan, dan Anda cukup menukarnya saat earbud saat ini kehabisan baterai.
Kendali pada earbud memungkinkan Anda menjeda daftar, putar menjawab telepon, mengontrol volume, dan mengaktifkan asisten suara di ponsel Anda. Headphone ini bisa langsung dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan langsung tersambung ke ponsel Anda begitu case pengisi daya dibuka.
Di jalan. Di kereta. Di taman atau gym. Di mana pun Anda mendengarkan, driver 12 mm yang disetel dengan sempurna memberikan suara yang bagus untuk setiap lagu, daftar putar, dan banyak lagi. Musik akan langsung diputar otomatis saat earbud kembali dipasang.
Seperti apa pun hari Anda, headphone ini akan selalu setia menemani. Nikmati daya selama 7 jam dari sepasang earbud yang terisi penuh, dan casing yang terisi penuh bisa memberikan tambahan 15 jam. Casing yang kompatibel dengan Qi dapat diisi daya secara nirkabel atau menggunakan USB-C.
Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
Headphone nirkabel sejati ini tak hanya terlihat cantik tetapi juga membantu Anda konsentrasi. Fungsi noise cancellation yang canggih menyaring suara yang tidak diinginkan, dan Awareness Mode memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar. Aktifkan Voice Enhanced Mode di aplikasi Philips Headphones untuk mengobrol dengan orang lain tanpa harus melepas earbud.
Setel semua musik yang Anda dengarkan sesuka hati dengan aplikasi Philips Headphones. Atur levelnya sendiri atau pilih dari gaya suara prasetel. Anda juga dapat menggunakan aplikasi untuk beralih antara oise-cancellation mode yang telah ditetapkan sebelumnya, atau mengontrol Voice Enhanced Mode.
Nikmati kenyamanan terbaik berkat ear-tip cover dari silikon yang lembut dan dapat diganti. Ear-tip pada setiap earbud terpasang dengan aman ke saluran telinga Anda, menciptakan segel sempurna yang mengurangi noise dari luar. Faktor bentuk 'tongkat hoki' menjaga setiap earbud tetap aman.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Fitur ANC
Asisten suara
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