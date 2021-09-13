Suara panggilan jernih dengan satu atau dua earbud

Kedua mikrofonnya terfokus pada suara Anda sehingga Anda terdengar jelas oleh lawan bicara. Earbud juga bisa digunakan lebih lama karena Anda bisa mengisi daya salah satu sembari menggunakan yang lainnya. Mikrofon secara otomatis ditetapkan ke earbud yang sedang digunakan, dan Anda cukup menukarnya saat earbud saat ini kehabisan baterai.