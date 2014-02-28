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  • Suara Resolusi Tinggi Suara Resolusi Tinggi Suara Resolusi Tinggi

    Headphone In ear dengan mikrofon

    TX2BK/00

    Suara Resolusi Tinggi

    Philips TX2 memberikan suara resolusi tinggi dengan bass hebat berkat driver premium dan tabung suara oval. Ear cap yang dirancang khusus agar pas dan nyaman memastikan pengalaman yang menghanyutkan, kabelnya yang pipih mencegah kusut.

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    Headphone In ear dengan mikrofon

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    Suara Resolusi Tinggi

    Driver premium dengan tabung suara oval

    • Driver 13,5mm/closed-back
    • In-ear
    Mikrofon internal dapat beralih dari musik ke panggilan telepon

    Mikrofon internal dapat beralih dari musik ke panggilan telepon

    Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.

    Pilih dari 3 pasang ear cap untuk ukuran pas

    Pilih dari 3 pasang ear cap untuk ukuran pas

    Ear cap hadir dalam 3 pilihan ukuran - kecil, sedang, dan besar - untuk kenyamanan dan pas.

    Arsitektur hybrid untuk suara presisi dan bass hebat

    Arsitektur hybrid untuk suara presisi dan bass hebat

    Arsitektur hybrid menggunakan magnet neodymium daya tinggi untuk suara presisi tinggi dan dentuman bass yang ditingkatkan. Faktor bentuk hybridnya menggunakan speaker 13,5mm yang lebih besar dalam headphone ringkas, menghasilkan suara berkualitas lebih tinggi serta sangat nyaman.

    Ear cap peredam bising untuk memblokir suara dari luar

    Ear cap peredam bising untuk memblokir suara dari luar

    Ear cap peredam bising untuk memblokir suara dari luar sehingga Anda bisa menghanyutkan diri sepenuhnya dalam musik, tanpa gangguan.

    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone ini memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio.

    Cincin logam tembaga mengurangi getaran untuk kejernihan suara

    Cincin logam tembaga ringan mengurangi getaran untuk memastikan kejernihan suara dan presisi.

    Tabung suara oval ergonomis pas dan nyaman

    Bentuk oval dari tabung suara muncul berdasarkan penelitian yang ekstensif pada telinga manusia. Dirancang agar pas dengan semua telinga dengan nyaman, bentuk ergonomis memastikan kenyamanan dan pas optimal untuk kenikmatan musik yang total.

    Relief kabel berlapis meningkatkan ketahanan dan konektivitas

    Untuk memperpanjang masa pakai headphone, relief karet lembut pada kabel melindungi sambungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh tekukan.

    Kabel pipih bebas kusut dengan slider untuk kenyamanan di perjalanan

    Kabel pipih memastikan bahwa kabel tetap mulus dan bebas kusut - setiap saat. Slider kabel bergaya memberi kemudahan dan kenyamanan di perjalanan.

    Kumparan suara ultra ringan untuk frekuensi tinggi yang diperluas

    Kumparan suara ultra ringan dipasang ke speaker, memberikan tenaga melalui medan magnet reaksi terhadap arus yang melewatinya. Karena komponen bergerak dari speaker massanya harus rendah untuk reproduksi suara frekuensi tinggi secara akurat, maka kumparan suara juga harus seringan mungkin.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      tertutup
      Respons frekuensi
      6 - 40 000  Hz
      Diafragma
      Mylar
      Tipe magnet
      Neodymium
      Kumparan suara
      CCAW
      Diameter speaker
      13.5  milimeter
      Kepekaan
      108  dB
      Input daya maksimum
      30  mW
      Impedansi
      32  ohm

    • Konektivitas

      Koneksi Kabel
      simetris
      Panjang kabel
      1,2 m
      Tipe kabel
      Tembaga
      Lapisan konektor
      berlapis emas
      Kompatibel dengan:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * Hanya untuk model terbaru. Konektor tambahan tersedia melalui dukungan pelanggan untuk Sony Ericsson, model lama NOKIA & SAMSUNG
      Konektor
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      38  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      19.3  cm
      Berat kotor
      2.108  kg
      Panjang
      25  cm
      GTIN
      1 69 23410 72455 1
      Berat bersih
      0.4176  kg
      Berat tara
      1.6904  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      18  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      8.6  cm
      Panjang
      10.5  cm
      Berat bersih
      0.0522  kg
      Berat kotor
      0.2275  kg
      Berat tara
      0.1753  kg
      GTIN
      2 69 23410 72455 8

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      2.6  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      69 23410 72455 4
      Berat kotor
      0.064  kg
      Berat bersih
      0.0174  kg
      Berat tara
      0.0466  kg

    • Desain

      Warna
      Hitam

    Badge-D2C

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