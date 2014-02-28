TX2BK/00
Suara Resolusi Tinggi
Philips TX2 memberikan suara resolusi tinggi dengan bass hebat berkat driver premium dan tabung suara oval. Ear cap yang dirancang khusus agar pas dan nyaman memastikan pengalaman yang menghanyutkan, kabelnya yang pipih mencegah kusut.See all benefits
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Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.
Ear cap hadir dalam 3 pilihan ukuran - kecil, sedang, dan besar - untuk kenyamanan dan pas.
Arsitektur hybrid menggunakan magnet neodymium daya tinggi untuk suara presisi tinggi dan dentuman bass yang ditingkatkan. Faktor bentuk hybridnya menggunakan speaker 13,5mm yang lebih besar dalam headphone ringkas, menghasilkan suara berkualitas lebih tinggi serta sangat nyaman.
Ear cap peredam bising untuk memblokir suara dari luar sehingga Anda bisa menghanyutkan diri sepenuhnya dalam musik, tanpa gangguan.
Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone ini memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio.
Cincin logam tembaga ringan mengurangi getaran untuk memastikan kejernihan suara dan presisi.
Bentuk oval dari tabung suara muncul berdasarkan penelitian yang ekstensif pada telinga manusia. Dirancang agar pas dengan semua telinga dengan nyaman, bentuk ergonomis memastikan kenyamanan dan pas optimal untuk kenikmatan musik yang total.
Untuk memperpanjang masa pakai headphone, relief karet lembut pada kabel melindungi sambungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh tekukan.
Kabel pipih memastikan bahwa kabel tetap mulus dan bebas kusut - setiap saat. Slider kabel bergaya memberi kemudahan dan kenyamanan di perjalanan.
Kumparan suara ultra ringan dipasang ke speaker, memberikan tenaga melalui medan magnet reaksi terhadap arus yang melewatinya. Karena komponen bergerak dari speaker massanya harus rendah untuk reproduksi suara frekuensi tinggi secara akurat, maka kumparan suara juga harus seringan mungkin.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Kardus Dalam
Dimensi kemasan
Desain
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