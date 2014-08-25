X2/00
Suara fidelitas tinggi, dengan kenyamanan di rumah
Dengan headphone Fidelio X2, Anda siap menikmati pengalaman mendengar yang autentik dengan suara dan kenyamanan menakjubkan, di rumah sendiri. Nikmati detail suara jernih dan desain pas yang dirancang khusus untuk pengalaman terbaik.See all benefits
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Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.
Setiap speaker dipilih dengan cermat, di-tuning, dan diuji, lalu dipasangkan untuk menghasilkan suara mendetail yang alami. Driver 50 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk mereproduksi semua dinamika musik dan menghasilkan bass jernih yang seimbang, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang murni.
Desain akustik open-back mengeluarkan tekanan udara yang terkumpul di belakang driver, sehingga diafragma bisa bergerak leluasa dan menghasilkan transparansi suara yang lebih tinggi serta memperhalus frekuensi tinggi yang diperluas.
Philips Fidelio X2 dibuat dengan pertama-tama memilih bahan dengan cermat berdasarkan fungsi dan kenyamanan. Bantalan telinga memory foam mewah dipasangkan dengan bahan beludru dengan kepadatan optimal dan ventilasi, untuk mengurangi tekanan dan panas sehingga nyaman digunakan jangka panjang.
Driver Kontrol Gerakan Berlapis (Layered Motion Control/LMC) memiliki diafragma polimer yang menyelubungi lapisan gel peredam. Lapisan ini membentuk batasan fleksibel dan - bersama gel - menyerap dan meredam frekuensi berlebih, sehingga menghasilkan respons frekuensi yang halus dan lebih rata, yang artinya rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang dan halus. Hasilnya adalah rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang, alami, dan halus.
Bahan yang digunakan untuk membuat Fidelio X2 dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah dengan memory foam didesain agar pas secara ergonomis. Foam akan mengikuti bentuk telinga Anda dan mengunci suara bass sekaligus meredam suara luar.
Earshell didesain dengan kemiringan 15 derajat agar pas dengan geometri telinga Anda serta membuat Anda terbuai dalam performa suara yang murni dan asli. Sinyal audio disalurkan secara langsung ke telinga sehingga memberikan pengalaman dengar yang dinamis dan autentik.
Hammock ringan yang bisa disesuaikan dilengkapi dengan jaring 3D, yang berpori dan cukup fleksibel untuk menjamin pemasangan yang pas sempurna – setiap saat.
Earshell lapisan ganda Philips Fidelio X2 dirancang untuk mengurangi resonansi dan getaran, sehingga memberi Anda suara yang sempurna dengan presisi dan detail tak tertandingi. Konstruksi berlapis yang kuat menjamin daya tahan, menjadikan X2 menjadi sahabat mendengar musik terbaik di rumah.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
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