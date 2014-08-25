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  • Suara fidelitas tinggi, dengan kenyamanan di rumah Suara fidelitas tinggi, dengan kenyamanan di rumah Suara fidelitas tinggi, dengan kenyamanan di rumah

    Philips Fidelio Fidelio Headphone

    X2/00

    Suara fidelitas tinggi, dengan kenyamanan di rumah

    Dengan headphone Fidelio X2, Anda siap menikmati pengalaman mendengar yang autentik dengan suara dan kenyamanan menakjubkan, di rumah sendiri. Nikmati detail suara jernih dan desain pas yang dirancang khusus untuk pengalaman terbaik.

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    Philips Fidelio Fidelio Headphone

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    Suara fidelitas tinggi, dengan kenyamanan di rumah

    • Audio resolusi tinggi
    • Over-ear
    • Bantalan busa memory mewah
    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.

    Driver neodymium 50 mm dahsyat untuk rentang yang luas dan presisi

    Driver neodymium 50 mm dahsyat untuk rentang yang luas dan presisi

    Setiap speaker dipilih dengan cermat, di-tuning, dan diuji, lalu dipasangkan untuk menghasilkan suara mendetail yang alami. Driver 50 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk mereproduksi semua dinamika musik dan menghasilkan bass jernih yang seimbang, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang murni.

    Desain akustik open-back untuk fidelitas audio yang murni

    Desain akustik open-back untuk fidelitas audio yang murni

    Desain akustik open-back mengeluarkan tekanan udara yang terkumpul di belakang driver, sehingga diafragma bisa bergerak leluasa dan menghasilkan transparansi suara yang lebih tinggi serta memperhalus frekuensi tinggi yang diperluas.

    Bantalan beludru berpori untuk membantu menghilangkan tekanan dan panas

    Bantalan beludru berpori untuk membantu menghilangkan tekanan dan panas

    Philips Fidelio X2 dibuat dengan pertama-tama memilih bahan dengan cermat berdasarkan fungsi dan kenyamanan. Bantalan telinga memory foam mewah dipasangkan dengan bahan beludru dengan kepadatan optimal dan ventilasi, untuk mengurangi tekanan dan panas sehingga nyaman digunakan jangka panjang.

    Diafragma kontrol gerakan berlapis menghasilkan suara presisi

    Diafragma kontrol gerakan berlapis menghasilkan suara presisi

    Driver Kontrol Gerakan Berlapis (Layered Motion Control/LMC) memiliki diafragma polimer yang menyelubungi lapisan gel peredam. Lapisan ini membentuk batasan fleksibel dan - bersama gel - menyerap dan meredam frekuensi berlebih, sehingga menghasilkan respons frekuensi yang halus dan lebih rata, yang artinya rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang dan halus. Hasilnya adalah rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang, alami, dan halus.

    Bantalan telinga memory foam mewah untuk kenyamanan pemakaian jangka panjang

    Bantalan telinga memory foam mewah untuk kenyamanan pemakaian jangka panjang

    Bahan yang digunakan untuk membuat Fidelio X2 dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah dengan memory foam didesain agar pas secara ergonomis. Foam akan mengikuti bentuk telinga Anda dan mengunci suara bass sekaligus meredam suara luar.

    Driver dimiringkan pas pada telinga untuk mengurangi pantulan suara

    Driver dimiringkan pas pada telinga untuk mengurangi pantulan suara

    Earshell didesain dengan kemiringan 15 derajat agar pas dengan geometri telinga Anda serta membuat Anda terbuai dalam performa suara yang murni dan asli. Sinyal audio disalurkan secara langsung ke telinga sehingga memberikan pengalaman dengar yang dinamis dan autentik.

    Hammock yang bisa disesuaikan dengan jaring 3D agar pas sempurna

    Hammock yang bisa disesuaikan dengan jaring 3D agar pas sempurna

    Hammock ringan yang bisa disesuaikan dilengkapi dengan jaring 3D, yang berpori dan cukup fleksibel untuk menjamin pemasangan yang pas sempurna – setiap saat.

    Klip pengelolaan kabel khusus untuk kemudahan anti-kusut

    Klip pengelolaan kabel khusus untuk kemudahan anti-kusut

    Earshell Lapisan Ganda dirancang untuk suara presisi

    Earshell lapisan ganda Philips Fidelio X2 dirancang untuk mengurangi resonansi dan getaran, sehingga memberi Anda suara yang sempurna dengan presisi dan detail tak tertandingi. Konstruksi berlapis yang kuat menjamin daya tahan, menjadikan X2 menjadi sahabat mendengar musik terbaik di rumah.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Buka
      Respons frekuensi
      5 - 40.000  Hz
      Diameter speaker
      50 mm
      Diafragma
      LMC
      Impedansi
      30 Ohm
      Tipe magnet
      Neodymium
      Jenis
      Dinamis
      Input daya maksimum
      500 mW
      Kepekaan
      100 dB @ 1mW
      Distorsi (THD)
      THD <0,1%

    • Konektivitas

      Koneksi Kabel
      Kabel bebas oksigen (3 m) dapat dilepas

    • Kardus Luar

      Panjang
      26.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      2
      Lebar
      25.5  cm
      Berat kotor
      2.15  kg
      Panjang
      31  cm
      GTIN
      1 69 23410 73168 9
      Berat bersih
      0.87  kg
      Berat tara
      1.28  kg

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      32  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      24  cm
      Tinggi
      12  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      69 23410 73168 2
      Berat kotor
      0.91  kg
      Berat bersih
      0.435  kg
      Berat tara
      0.475  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      23  cm
      Lebar
      19  cm
      Tinggi
      11  cm
      Berat
      0.38  kg

    • Aksesori

      Colokan adaptor
      Adaptor 3,5 - 6,3 mm
      Pengaturan kabel
      Klip kabel

    Badge-D2C

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