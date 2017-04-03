SHB4305WT/00
Rasakan BASS+
Suara besar dari headphone kecil yang tangguh. Dengan driver speaker yang khusus disetel untuk bass besar, headphone Bluetooth Philips BASS+ menghadirkan isolasi suara dan kebebasan nirkabel yang luar biasa, sehingga bisa menikmati musik Anda dengan optimal.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bass yang besar dan kuat ini memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan musik. Driver speaker 12,2 mm yang kuat menghasilkan dentuman bass dari headphone yang ramping dan ringkas.
Dengan waktu pemutaran hingga 6 jam, Anda akan mendapatkan daya yang cukup untuk memutar lagu sepanjang hari.
Pasangkan headphone dengan mudah ke perangkat Bluetooth apa pun untuk musik nirkabel.
Didesain ergonomis dengan tabung oval yang bersudut untuk kenyamanan alami. Anda bisa terus mendengarkan selama berjam-jam dalam kenyamanan total.
Kontrol jarak jauh yang mudah digunakan memungkinkan Anda memutar atau menjeda pemutaran audio dan menjawab panggilan hanya dengan menekan satu tombol.
Ujung sayap memberikan sedikit dorongan ekstra untuk pemakaian yang lebih baik, aman, dan pas, sehingga tidak akan jatuh.
Dirancang untuk isolasi suara pasif yang optimal, desain in-ear memastikan Anda tidak ada irama musik yang terlewat.
Bass besar dan kuat ini memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan musik Anda. Jangan tertipu oleh desain rampingnya – driver yang disetel khusus dan lubang bass menghasilkan frekuensi ultra-rendah untuk menciptakan suara khas BASS+ yang unik.
Kabel pengisian USB yang disertakan mengisi ulang daya headphone ketika dibutuhkan.
Karena terasa super ringan, headphone in-ear nirkabel ini memberi Anda kebebasan untuk bergerak tanpa batasan.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
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