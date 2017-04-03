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  • Rasakan BASS+ Rasakan BASS+ Rasakan BASS+

    Headphone Nirkabel Bluetooth®

    SHB4305BK/00

    Rasakan BASS+

    Suara besar dari headphone kecil yang tangguh. Dengan driver speaker yang khusus disetel untuk bass besar, headphone Bluetooth Philips BASS+ menghadirkan isolasi suara dan kebebasan nirkabel yang luar biasa, sehingga bisa menikmati musik Anda dengan optimal.

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    Headphone Nirkabel Bluetooth®

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    Rasakan BASS+

    • Driver 12,2 mm/ closed-back
    • In-ear
    • 6 jam waktu pemutaran
    • Ultra nyaman
    Driver speaker 12,2 mm yang kuat

    Driver speaker 12,2 mm yang kuat

    Bass yang besar dan kuat ini memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan musik. Driver speaker 12,2 mm yang kuat menghasilkan dentuman bass dari headphone yang ramping dan ringkas.

    Baterai isi ulang menawarkan waktu pemutaran hingga 6 jam

    Baterai isi ulang menawarkan waktu pemutaran hingga 6 jam

    Dengan waktu pemutaran hingga 6 jam, Anda akan mendapatkan daya yang cukup untuk memutar lagu sepanjang hari.

    Teknologi nirkabel Bluetooth

    Teknologi nirkabel Bluetooth

    Pasangkan headphone dengan mudah ke perangkat Bluetooth apa pun untuk musik nirkabel.

    Desain ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Desain ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Didesain ergonomis dengan tabung oval yang bersudut untuk kenyamanan alami. Anda bisa terus mendengarkan selama berjam-jam dalam kenyamanan total.

    Kontrol jarak jauh untuk panggilan dan musik hands-free

    Kontrol jarak jauh untuk panggilan dan musik hands-free

    Kontrol jarak jauh yang mudah digunakan memungkinkan Anda memutar atau menjeda pemutaran audio dan menjawab panggilan hanya dengan menekan satu tombol.

    Wing tip agar pas ketika dipakai

    Wing tip agar pas ketika dipakai

    Ujung sayap memberikan sedikit dorongan ekstra untuk pemakaian yang lebih baik, aman, dan pas, sehingga tidak akan jatuh.

    Isolasi suara yang hebat

    Isolasi suara yang hebat

    Dirancang untuk isolasi suara pasif yang optimal, desain in-ear memastikan Anda tidak ada irama musik yang terlewat.

    Bass besar dan berani yang dapat Anda rasakan

    Bass besar dan berani yang dapat Anda rasakan

    Bass besar dan kuat ini memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan musik Anda. Jangan tertipu oleh desain rampingnya – driver yang disetel khusus dan lubang bass menghasilkan frekuensi ultra-rendah untuk menciptakan suara khas BASS+ yang unik.

    kabel pengisian daya USB

    kabel pengisian daya USB

    Kabel pengisian USB yang disertakan mengisi ulang daya headphone ketika dibutuhkan.

    Terasa ringan, kebebasan nirkabel

    Terasa ringan, kebebasan nirkabel

    Karena terasa super ringan, headphone in-ear nirkabel ini memberi Anda kebebasan untuk bergerak tanpa batasan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Jangkauan frekuensi
      9 - 21 000 Hz
      Diameter speaker
      12,2 mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      32 Ohm
      Tipe magnet
      Neodymium
      Input daya maksimum
      30 mW
      Kepekaan
      107  dB

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      4,1
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m

    • Kardus Luar

      Panjang
      19  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      11.6  cm
      Berat kotor
      0.31  kg
      Panjang
      13.3  cm
      GTIN
      1 69 51613 99152 4
      Berat bersih
      0.105  kg
      Berat tara
      0.205  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Manajemen panggilan
      • Menjawab/Mengakhiri Panggilan
      • Panggil ulang nomor terakhir
      • Mikrofon diam
      • Tolak panggilan

    • Daya

      Jenis baterai
      Li-Polymer
      Dapat diisi ulang
      Y
      Waktu pemutaran musik
      6*  jam
      Waktu siaga
      110* jam
      Waktu bicara
      5,5* jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3.2  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      69 51613 99152 7
      Berat kotor
      0.073  kg
      Berat bersih
      0.035  kg
      Berat tara
      0.038  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      2  cm
      Lebar
      10  cm
      Tinggi
      4  cm
      Berat
      0.016  kg

    • Aksesori

      Kabel USB
      Y

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • UPC

      UPC
      8 89446 00848 7

    Badge-D2C

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