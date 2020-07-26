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  • Musik Anda, warna Anda Musik Anda, warna Anda Musik Anda, warna Anda

    Headphone in-ear berkabel

    TAE1105BL/00

    Musik Anda, warna Anda

    Headphone in-ear kabel ini menyediakan musik berkualitas sekaligus gaya yang keren, dengan bass kencang, tampilan trendi, dan model in-ear yang nyaman saat dikenakan. Perlu menggunakan asisten suara dari ponsel? Cukup tekan remote in-line.

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    Headphone in-ear berkabel

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    Musik Anda, warna Anda

    • Driver 8,6 mm untuk suara bass hebat
    • Konektor berlapis emas
    • In-ear yang aman dan nyaman di telinga
    • Inline remote yang praktis

    Bass menghentak. Suara jernih

    Apalah artinya perjalanan tanpa lagu favorit? Headphone ini menghadirkan dentuman bass kencang dengan driver neodymium 8,6 mm dan konektor berlapis emas.

    Nikmati musik Anda dengan nyaman

    Berkat desain tabung akustik yang ergonomis dan penutup earbud berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran, earphone ini nyaman dipakai di telinga Anda. Nikmati alunan lagu favorit Anda.

    Remot inline. Ganti dari daftar putar ke panggilan

    Jawab panggilan dan jeda daftar putar tanpa perlu menyentuh smartphone. Fitur sempurna saat bass hampir terdengar dan Anda tak ingin melewatkannya.

    Mengaktifkan asisten suara ponsel dengan mudah

    Remote inline yang siap melakukan semua perintah Anda. Melakukan panggilan, mengirim pesan, sekaligus menerima balasan selama di perjalanan.

    Tabung akustik yang ergonomis. Penutup earbud berbahan karet yang tersedia dalam 3 ukuran

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    Kabel datar mencegah kusut

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    Driver neodymium 8,6 mm yang andal. Konektor berlapis emas

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    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20 000 Hz
      Diameter speaker
      8,6 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      10mW
      Kepekaan
      102 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Lapisan konektor
      berlapis emas
      Konektor
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      35.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      18.5  cm
      Berat kotor
      1.097  kg
      Panjang
      13.9  cm
      GTIN
      1 48 95229 11041 7
      Berat bersih
      0.36  kg
      Berat tara
      0.737  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      17.9  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      8.5  cm
      Panjang
      6.3  cm
      Berat bersih
      0.045  kg
      Berat kotor
      0.119  kg
      Berat tara
      0.074  kg
      GTIN
      2 48 95229 11041 4

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.3  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      5  cm
      Tinggi
      2.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11041 0
      Berat kotor
      0.03  kg
      Berat bersih
      0.015  kg
      Berat tara
      0.015  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      2.25  cm
      Lebar
      2.3  cm
      Tinggi
      1.2  cm
      Berat
      0.013  kg

    • Aksesori

      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)

    • Desain

      Warna
      Biru
      Gaya pemakaian
      In-ear
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • UPC

      UPC
      8 40063 20120 0

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Y
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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