Headphone in-ear kabel ini menyediakan musik berkualitas sekaligus gaya yang keren, dengan bass kencang, tampilan trendi, dan model in-ear yang nyaman saat dikenakan. Perlu menggunakan asisten suara dari ponsel? Cukup tekan remote in-line.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Apalah artinya perjalanan tanpa lagu favorit? Headphone ini menghadirkan dentuman bass kencang dengan driver neodymium 8,6 mm dan konektor berlapis emas.
Nikmati musik Anda dengan nyaman
Berkat desain tabung akustik yang ergonomis dan penutup earbud berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran, earphone ini nyaman dipakai di telinga Anda. Nikmati alunan lagu favorit Anda.
Remot inline. Ganti dari daftar putar ke panggilan
Jawab panggilan dan jeda daftar putar tanpa perlu menyentuh smartphone. Fitur sempurna saat bass hampir terdengar dan Anda tak ingin melewatkannya.
Mengaktifkan asisten suara ponsel dengan mudah
Remote inline yang siap melakukan semua perintah Anda. Melakukan panggilan, mengirim pesan, sekaligus menerima balasan selama di perjalanan.
Tabung akustik yang ergonomis. Penutup earbud berbahan karet yang tersedia dalam 3 ukuran
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Kabel datar mencegah kusut
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Driver neodymium 8,6 mm yang andal. Konektor berlapis emas