TAE4205BK/00
Nikmati dentuman bass
Suka mendengarkan suara bass yang menggelegar? Headphone nirkabel in-ear ini memberikan bass yang lebih kuat hany dengan satu sentuhan tombol! Waktu putar 10 jam, pengisian daya cepat, dan soft wing tip untuk isolasi noise pasif yang aman dan lebih baik.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone nirkabel dilengkapi dengan driver neodymium 8,2 mm untuk suara jernih dan bass yang mantap. Jika ingin menambahkan bass, tekan tombol BASS boost di remot in-line. Anda akan langsung merasakan perbedaannya.
Pengisian selama 2 jam melalui USB-C akan menyediakan waktu putar hingga 10 jam. Jika daya tinggal sedikit, lakukan pengisian cepat selama 15 menit untuk menambah waktu putar selama 1,5 jam. Kabel headphone yang datar terasa nyaman di bagian belakang leher, saat earbud digunakan atau tidak.
Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti menjadikannya pas dan nyaman di telinga. Wing tip lembut yang pas di lekukan telinga memungkinkan isolasi noise pasif yang lebih baik dan kedap.
Menerima panggilan, menjeda daftar putar. Semuanya tanpa perlu menyentuh smartphone. Pemasangan Bluetooth cerdas memungkinkan headphone untuk mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.
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Jika membutuhkan dorongan tambahan, cukup lakukan Pengisian Cepat selama 15 menit untuk menambahkan waktu putar selama 1,5 jam.
Tekan lama tombol multi-fungsi satu kali, headphone Bluetooth nirkabel ini akan siap dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.
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Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
UPC
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